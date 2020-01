4 tipy, jak se vypořádat s hypotékou při rozvodu i po něm

Hypotéku splácí lidé v průměru 20 let, což je často déle, než jim vydrží svazek manželský. Co s hypotékou v případě rozvodu? Pomohou vám banky, když vám partner během vlekoucího se rozvodu nechá splátky na krku? A je pravda, že když bývalý partner hypotéku v rámci rozvodové dohody převezme, jste z obliga?

Podle předběžných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) zveřejněných na podzim uzavřelo v prvním pololetí uplynulého roku sňatek 22,4 tisíce párů mužů a žen. To je o necelých šest set více než v témže období roku 2018 a pravděpodobně to v číslech za celý rok ukáže nejvyšší hodnotu za posledních dvanáct let. Méně než v prvním pololetí 2018 eviduje ČSÚ naopak rozvodů, a to o zhruba dvě stě. I tak se však rozvody v prvním pololetí 2019 týkaly celkem 12,2 tisíce manželství. Dle dostupných dat se více než polovina párů rozvádí po 5 až 19 letech manželství. Vzhledem k tomu, že průměrná délka splácení hypotéky dosahuje kolem 20 let, u mnoha lidí tento závazek vydrží déle než jejich manželství. Otázka, jak naložit s nesplacenou společnou hypotékou, tudíž zaznívá během rozvodových řízení velmi často.

Ani když partner hypotéku převezme, nemáte po starostech

Nedílnou součástí rozvodů bývá vypořádání majetku a závazků. Mají-li rozvádění manželé byt financovaný společnou hypotékou, zpravidla se u soudu v podmínkách vzájemného vypořádání dohodnou, že jeden z nich si nechá byt, a tedy i hypotéku, a s druhým se vyrovná. Zde se však často objevuje jeden zásadní omyl. „Lidé se domnívají, že když si jeden z nich nechá byt a převezme hypotéku, ten druhý automaticky už žádný závazek nemá. To je ale nesmysl,“ varuje David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance. Banka totiž musí spoludlužníka nejdříve z úvěru vyvázat, což udělá pouze tehdy, pokud ten z manželů, který hypotéku převzal, doloží, že má pro splácení úvěru bonitu dostatečnou. Nebude-li jeden z manželů schopen doložit dostatečnou bonitu, banka druhého z manželů z úvěru nevyváže. Uzavřená dohoda o vypořádání majetku a převzetí hypotéky jedním z expartnerů posvěcená soudem tak ve vztahu k bance nemá žádnou váhu.

Hodil na vás partner hypotéku bez dohody? Začněte hned jednat s bankou

Rozvod se táhne, dohoda nikde, partneři spolu nekomunikují, a tu se jeden rozhodne „potrestat“ druhého tím, že se přestane o splácení hypotéky starat, a ta tak spadne na bedra druhého partnera. To je klasický scénář, při němž se řada lidí dostává do finančních problémů. „Pokud takováto situace nastane, je potřeba začít ihned jednat se svou bankou, a nikoliv se odmlčet a doufat, že se to ‚nějak‘ vyřeší. Půjdete-li ve své bance s pravdou ven, máte šanci vyjednat si individuální splátkový kalendář,“ radí David Eim.

Nezapomínejte počítat s vlivem výživného

S rozvodem často souvisí povinnost hradit na dítě alimenty, což se ve většině případů týká mužů. Pokud si muž platící výživné podá žádost o hypotéku, banka mu kromě paušálních nákladů na osoby v jeho stávající domácnosti samozřejmě započte k tíži i to. „Z hlediska bonity je na tom tedy hůř. Záleží nicméně na příjmech celé domácnosti. Má-li nová partnerka příjmy, získat hypotéku nemusí být problém. Pokud je ale doma s dítětem, situace je komplikovanější,“ uvádí David Eim. Jestliže je muž rozvedený, ale novou rodinu nemá, banky mu samozřejmě opět započtou placené výživné k tíži bonity, ale na druhou stranu je posuzován jako jednočlenná domácnost, což z pohledu paušálních nákladů na domácnost a na osoby žijící v domácnosti znamená, že se tyto náklady výrazně sníží.

Jak s průměrným příjmem utáhnout novou rodinu a hypotéku?

Je pro muže platícího výživné, který založil novou rodinu, reálné zvládnout splácet novou hypotéku? Ano, je. Muži s průměrným příjmem platícímu výživné na dítě z předchozího manželství tímto závazkem sice klesá bonita, ale jeho nová žena s vlastními příjmy, případně na mateřské dovolené může tento výpadek příjmů kompenzovat svými výdělky či peněžitou pomocí v mateřství a následně rodičovským příspěvkem. „Nová rodina tak z pohledu banky může nakonec mít celkem slušnou bonitu. Situaci ovšem může značně zkomplikovat nevypořádaná hypotéka z předchozího svazku,“ vysvětluje David Eim a varuje, že s průměrnými příjmy, stávající hypotékou, výživným a novou rodinou se na novou hypotéku dá jen velmi těžko pomýšlet, alespoň tedy do doby, než se vypořádá původní závazek.