Rok 2020 pohledem (nejen) centrálních bank

Máme tu první obchodní den roku 2020. Ještě předtím, než se obchodování rozjede naplno, si zrekapitulujme poslední hlavní události nejen z oblasti měnové politiky a nástin toho, co bude v nejbližších dnech ovlivňovat obchodování na devizových trzích.

Dolar těžil z hospodářské výkonnosti USA po většinu roku 2019, přispěl i úrokový diferenciál, a to i přes celkem troje snížení sazeb. Měnový výbor Federálního rezervního systému na posledním zasedání jednomyslně rozhodl ponechat úrokové sazby beze změny. Podle Fedu je americká měnová politika nastavená správně a není třeba ji jakkoliv měnit. Sazby by tak měly zůstat v pásmu 1,5 až 1,75 procenta po delší dobu. Podle aktualizované prognózy minimálně po celý příští rok.

Prognóza vývoje americké ekonomiky byla Fedem změněna jen lehce. Výhled ekonomického růstu zůstává na 2,2 procenta pro rok 2019, 2 % pro 2020 a 1,9 % pro 2021. Inflace by měla letos zpomalit na 1,6 %, příští rok ale opět zrychlí na 1,9 %, až v roce 2021 by mělo být dosaženo cíle na 2 %. S tímto výhledem je konzistentní stabilita úroků během roku 2020, až v roce 2021 by pak mělo dojít na jejich mírné zvýšení. Každopádně stále platí, že se úroky budou nacházet pod odhadovanou neutrální úrovní, kterou Fed spatřuje na 2,5 %.

Dle našeho výhledu by stabilita sazeb měla být hlavním scénářem letošního roku, a to nejen v případě Fedu (pokud by mělo dojít na jejich změnu, jednalo by se pravděpodobně o snížení, nikoli navýšení). Tento fakt by měl podpořit aktuální prostředí nízké volatility devizových trhů nacházející se poblíž svých historických minim. Otázkou je, zda celou situaci nenaruší geopolitiky. Hovoříme-li o USA, jedná se zejména o obchodní spory s Čínou.

Prezident Donald Trump na twitteru koncem roku oznámil, že 15. ledna v Bílém domě podpisem stvrdí výsledek první fáze jednání o obchodní dohodě. Později by měl otevřít druhou fázi jednání. Američané budou letos rozhodovat o tom, zde Trump zůstane ve funkci šéfa Bílého domu další čtyři roky. Trumpa ale také čeká impeachment.

Zaměříme-li se na dění na druhém straně Atlantiku, zajímá nás především další posun politiky Evropské centrální banky. Poslední zasedání ECB bylo zároveň prvním, které vedla nová guvernérka Christine Lagardeová. Dle očekávání sice nedošlo na žádné změny v nastavení měnové politiky, dozvěděli jsme se ale, že ECB pracuje na revizi strategie, která by dle odhadů měla být dokončena do konce příštího roku.

Na revizi strategie měnové politiky není nic neobvyklého, naopak ji považuji za poněkud opožděný krok, jelikož poslední přehodnocení bylo uskutečněno v roce 2003, tedy před 16 lety, uvedla v prosinci Lagardeová. Revize musí být komplexní, každý kámen musí být obrácen, což, jak guvernérka upozornila, nějakou dobu zabere. Centrální banka se údajně zaměří na nastavení střednědobého cíle a to, jak ho dosáhnout, tj. na nástroje měnové politiky pohledem benefitů, nákladů a rizik. To bude jádrem celé revize, řekla Lagardeová. Přehodnocení bude rovněž zahrnovat i to, co se za posledních 16 let změnilo, a to od otázky změny technologií, změny klimatu až po nerovnost. Rámec změn každopádně ještě nebyl odsouhlasen ani dostatečně diskutován v rámci Rady guvernérů ECB.

ECB bude vedle revize sledovat i ekonomický vývoj, zejména se zaměřením na segment průmyslu. V souvislosti s revizí měnové politiky bude pravděpodobně hlavním tématem otázka nastavení inflačního cíle. Dosavadní kurz měnové politiky ECB se marně trápí s posunem směrem k nastavenému cíli, což je trend, který bude - alespoň při pohledu na tržní inflační očekávání - zřejmě dále pokračovat.

Euro bylo jednou z hlavních sázek mnoha obchodníků, což, jak ukazují data prosincových reportů CFTC, se projevilo v postupném osekávání čistých eurových shortů (nekomerční sázky). Data ke štědrému dni však ukázala jejich opětovný nárůst na ze zhruba 65,5 tisíc na bezmála 73 tisíc. My bychom se sázkou na euro byli opatrnější. Vzhledem k nízké volatilitě světových devizových trhů je vhodnou strategií carry trade. Jednou z nejčastěji používaných měn je díky úrokům pod nulou právě euro, což by vzhledem k povaze zmiňované strategie představoval omezení potenciálu dalšího posílení.

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,1213 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,55 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1197 do 1,1268 EURUSD.*

Nad korunou v závěru roku 2019 visel strašák tzv. efektu konce roku. Jeho dopady se však ukázaly jako minimální, alespoň ve srovnání s předchozími lety. Česká měna tak startuje rok 2020 silnější, a to lehce nad úrovní 25,40 za euro.

Bankovní rada České národní banky v prosinci vyhodnotila rizika výhledu jako vychýlená ve směru nižších úrokových sazeb oproti prognóze v nejbližších čtvrtletích. To bylo dle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka způsobeno tím, že současné sazby, jak základní tak tržní, jsou již pod prognózou. Podle jeho slov by se riziko neplnění prognózy mělo týkat aktuálního a příštího čtvrtletí. V dalším vývoji si ČNB většinově myslí, že se nebude naplňovat scénář poklesu sazeb a že spíše zůstanou stabilní, či by dokonce mohly jít mírně nahoru. To vše v souladu s vyhlazováním úrokové křivky.

První letošní zasedání ČNB je naplánované na 6. února, kdy bude zároveň zveřejněna aktualizovaná prognóza. Podle nás se většina bankovní rady přikloní opět ke stabilitě sazeb, což by měl být stav, který se udrží po většinu roku. Kurz koruny tak bude spíše ovlivňovat zpomalující ekonomika, a nadto samozřejmě i celková nálada na světových trzích. I proto v našem základním scénáři nepracujeme s výraznější korunou rally.

Koruna se dnes ráno v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,42 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,35 až 25,46 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,54 až 22,69 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

