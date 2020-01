Nálada v průmyslu se na konci roku stabilizovala

Český index nákupních manažerů ve výrobě v prosinci vzrostl o desetinu bodu na hodnotu 43,6. Tento výsledek je v souladu s tržním očekáváním. Došlo opět k výraznému poklesu objemu nových zakázek a výroby. Zaměstnanost klesla v tomto měsíci nejrychleji od roku 2009. Zaměstnavatelé často nenahrazují volná místa po odchozích pracovnících, někteří ovšem redukují počty pracovníků cíleně kvůli klesajícím novým objednávkám. Očekávání výroby na dalších několik měsíců zůstávají nadále na nízké úrovni.



Hodnoty indexu PMI se již od začátku roku 2019 drží pod úrovní 50 bodů. Nejeden ze světových předstihových indikátorů přislibuje zlepšení. Trhy se již začaly stabilizovat po dlouhém období nejistoty způsobené zejména obchodními válkami či odkládaným brexitem. Právě brexit bude ve středu pozornosti tento měsíc, jelikož stávající datum odchodu je stanoveno na konec ledna. Vzhledem k tomu, že britskému premiérovi B. Johnsonovi se podařilo získat většinu mandátů v parlamentu, bude mít jím dříve vyjednaná smlouva snazší cestu ke schválení. To se pozitivně propisuje do sentimentu trhu a můžeme to pozorovat tedy i na mírně zlepšujícím se výsledku tuzemského PMI.



Vysoká míra nejistot z různých zdrojů způsobila, že většina evropských i českých předstihových ukazatelů klesla na hodnoty z dob finanční krize v roce 2009. Takto nízká úroveň sentimentu ovšem neodpovídá skutečnému stavu ekonomiky. Ostatní data ukazují nadále solidní výkon. K ekonomickému zpomalení sice došlo, pro Českou republiku to však znamená pokles na úroveň jejího potenciálu. Můžeme proto očekávat, že i tuzemští podnikatelé se přestanou výraznějšího zpomalení obávat a jejich nálada by se tak mohla zlepšovat. S tím by mohl růst i index nákupních manažerů, který by se v následujících měsících mohl opět přiblížit k pásmu expanze, tedy k 50 bodové hranici.



Očekáváme, že česká ekonomika v nadcházejících čtvrtletích zpomalí a průměrný růst v roce 2020 dosáhne pouze 2 %. Průmysl však v průběhu tohoto roku sklouzne ke slabému růstu pod 1 %. Pokud však dojde k opětovnému vyostření obchodních válek či vzroste opět nejistota okolo brexitu, může být výsledek ještě horší.

Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.