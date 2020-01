Rok 2020 - přestupný rok a šest prodloužených víkendů! Prázdniny a výročí

Vkročili jsme do nového roku 2020, teprve si zvykáme na nový letopočet a mnozí se hádají, jestli jsme vstoupili do nové dekády, nebo teprve do posledního roku a nové desetiletí se počítá od roku 2021. Je to určitě otázka zajímavá a kolem odpovědí na ni se zformovaly dva nesmiřitelné tábory.

Ponořme se do letošního kalendáře a podívejme se, co nám přináší: po čtyřech letech je tu zase jednou přestupný rok, tedy rok, kdy se snažíme vypořádat s faktem, že Země oběhne Slunce nikoli za přesných 365 dní, ale trvá jí to o chviličku déle... a aby se nastolil soulad mezi kalendářem a pozicí Slunce, řeší se to přidáním jednoho dne (v systému solárních gregoriánského i juliánského kalendáře, tedy i v našem) - 29. února, nebo dokonce jednoho měsíce (v systému lunisolárních kalendářů, jako je čínský nebo židovský kalendář).

Také nám tento rok pozicí státních svátků v týdnů přináší šest prodloužených víkendů (dva čtyřdenní), protože státní svátky - kromě Nového roku (1. ledna), Den boje za svobodu a demokracii (17. listopadu) a Den vzniku samostatného československého státu (28. října), které oslavíme uprostřed týdne - připadnou hezky na pátek (a čtvrtek) nebo pondělí. Na víkend bohužel připadnou Cyril a Metoděj a také 2. svátek vánoční sv. Štěpán.

Dokonce čtyřdenní volno nás čeká na oba nejvýznamnější křesťanské svátky - pochopitelně na Velikonoce, kdy je víkend lemován Velkým pátkem a Velikonočním pondělím, a na Vánoce, kdy Štědrý den připadá na čtvrtek a Boží hod vánoční na pátek.

Dětem končí vánoční prázdniny v pátek 3. ledna, do školy se vracejí v pondělí 6. ledna. Další prázdniny v novém roce 2020 čekají děti v pololetí, v pátek 31. ledna, jarní prázdniny pak v termínech podle sídla školy.



Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, 10. dubna 2020 je Velký pátek a 13. dubna Velikonoční pondělí, kdy děti také nepůjdou do školy.

A pak už mohou vyhlížet příští hlavní prázdniny, které budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Letní čas letos začne v neděli 29. března (ve 2:00 SEČ) a skončí v neděli 25. října (ve 3:00 SEČ). Téma ukončení střídání letního a zimního času bylo sice v Evropské unii nadneseno, ale zatím nevedlo k rozhodnutí.

Letošní rok 2020 také přináší několik významných nebo zajímavých kulatých a půlkulatých výročí: připomeneme si především 75 let od konce 2. světové války, 605 let od smrti Jana Husa (a 600 let od významných bitev husitského povstání - u Sudoměře, na Vítkově, o Tábor), 350 let od smrti Jana Amose Komenského, 400 let uplynulo od bitvy na Bílé Hoře, před 200 lety se narodila Božena Němcová a před 600 lety Jiří z Poděbrad, před 150 lety Adolf Loos, výroční narození si ale připomínáme například i u Raye Bradburyho a Isaaca Asimova, Ludwiga van Beethovena a V. I. Lenina s Friedrichem Engelsem, abychom se rozhlédli i mimo české kraje.

A kdybychom chtěli trochu věřit pověrám, tak smolné pátky 13. nás letos v kalendáři čekají dva, v březnu a v listopadu.

Další významné dny, státní svátky a informace o nich najdete v našem kalendáři , podrobněji se na ně opět podíváme, až se k nim čas nachýlí.