Ranný komentár: PBOC uvoľňuje monetárne podmienky

Akciové indexy v Ázii sa obchodujú v zelených číslach, keďže PBOC znížila požadovaný pomer hotovostných rezerv pre komerčné banky o 50 bázických bodov, čím uvoľnila v bankovom systéme likviditu v objeme približne 800 miliárd juanov (115 miliárd dolárov). Cieľom tohto kroku, ktorý vstúpil do platnosti v pondelok, je pomôcť komerčným bankám znížiť úverovú sadzbu pre podniky, čo pravdepodobne povedie k nižšej základnej úrokovej sadzbe. Centrálna banka však uviedla, že jej „obozretný postoj k menovej politike“ sa nezmenil.

Z Číny boli zverejnené výrobné PMI za december, ktoré zaznamenali mierne sklamanie, keďže skončili na úrovni 51,5 bodov, pričom sa očakávala úroveň 51,8 bodov (minulý mesiac skončili na úrovni 51,8 bodov). Zhoršovanie sa podmienok výrobných podnikov v Číne nie je dobrým znamením pre budúci vývoj ekonomiky a aj vďaka tomu sa PBOC rozhodla uvoľniť monetárne podmienky.

Americké akciové indexy sa obchodujú v zelených číslach, keďže americký prezident Donald Trump očakáva, že k podpísaniu obchodnej dohody medzi USA a Čínou dôjde 15. januára. To podporilo pozitívnu náladu na trhoch, pretože vyjednávači sa môžu zamerať na druhú fázu obchodnej dohody a postupné odstraňovanie ciel, čo by malo pomôcť obom ekonomikám, a teda aj ziskovosti firiem zaradených v amerických a čínskych akciových indexoch.

Americký akciový index US500 sa obchoduje v blízkosti historicky najvyšších úrovní. Prvá dôležitá úroveň supportu sa nachádza okolo úrovne 3250 bodov, čo predstavuje historicky najvyššiu úroveň. Zdroj: xStation5

Komodity

Cena ropy zaznamenala pokles, keďže írska milícia sa stiahla z pred americkej ambasády, čo by mohlo viesť k uvoľneniu napätia medzi USA a Iránom. Treba poznamenať, že sankcie uvalené na Irán zo strany USA, spôsobujú, že africká krajina nedokáže predávať takmer 2 milióny barelov ropy denne. Keby však došlo k upokojeniu situácie a Irán by opäť dokázal dodávať ropu na trh, vytvoril by sa tlak na pokles cien čierneho zlata.

Cena ropy Brent (OIL) sa odrazila smerom nadol z úrovne 68 USD/bbl. Cena sa približuje k nedávno prekonanej klesajúcej trendovej línii, ktorá predstavuje prvú dôležitú úroveň supportu. V prípade, ak bude úroveň supportu udržaná, otvorí sa priestor pre dodatočný rast k lokálnym maximám. Zdroj: xStation5

Forex

Na forexovom trhu dnes ráno si môžeme všimnúť, že libra oslabuje oproti všetkým hlavným menám. Jedná sa však skôr o technickú korekciu a ďalší vývoj libry bude závisieť od nových správ ohľadom vývoja Brexitu.

Menový pár GBPUSD sa odrazil od úrovne 1,3280 smerom nadol a v súčasnosti testuje hladinu 1,32. Jedná sa však skôr o technickú korekciu a v prípade, ak bude krátkodobý rastový trend udržaný, otvorí sa priestor pre rast ku klesajúcej trendovej línii, ktorá sa nachádza okolo úrovne 1,34. Zdroj: xStation5

Makroekonomický kalendár:

Dnes nás z makroekonomického kalendára čakajú dáta PMI z eurozóny, ktoré môžu spôsobiť zvýšenú volatilitu na európskych akciových indexoch a taktiež PMI dáta z USA, ktoré spolu s dátami z trhu práce môžu spôsobiť zvýšenú volatilitu na amerických akciových indexoch.