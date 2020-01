Oecdecoscope: Rakousko už si nevystačí s tím, co doposud

„Rakousko je velmi úspěšnou vyspělou ekonomikou, která během posledních dvaceti let kombinuje silný růst a sociální soudržnost napříč všemi svými regiony. Její produkt na hlavu nyní dosahuje šesté nejvyšší úrovně v EU a jedenácté mezi zeměmi OECD. Nachází se mírně nad produktem na hlavu v Německu, Finsku a Dánsku.“ Na stránkách Oecdecoscope to zmiňují Dennis Dlugosch a Rauf Gönenç. Podle nich má Rakousko obrovský počet menších firem, které poskytují svým zaměstnancům dobré vzdělávání a kvalifikaci a platí jim slušné mzdy. Celkově v zemi funguje „sociální partnerství“, které přispívá k celkově silné sociální záchranné síti. Jak ale tento systém obstojí v době, kdy stále významnější roli hraje demografický vývoj, digitalizace a fragmentace výroby zboží a služeb?



Podle zmíněných ekonomů je pro Rakousko relevantní zejména stárnutí populace. Očekává se totiž, že do roku 2050 se rakouská populace zmenší o 14 %, viz následující graf, který srovnává projektovaný vývoj s některými dalšími evropskými zeměmi. Podobně jako v Rakousku by se populace měla zmenšovat v Německu a Nizozemí, nejvyšší růst se naopak očekává ve Švédsku:



Stárnutí a zmenšující se populace vytváří tlak na penzijní systém. V Rakousku je skutečný věk odchodu do důchodu „znatelně pod oficiálními čísly a také pod standardem porovnatelných zemí“. Ekonomové se domnívají, že země by potřebovala pevnější vazbu mezi demografickým vývojem a nastavením penzijního systému namísto toho, aby jako doposud opakovaně přikročila k menším změnám. „Více než osm z deseti rakouských menších firem hovoří o nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. Je to jedna z hlavních překážek vyšším investicím. Stárnutí populace přitom tento problém ještě prohloubí. Řešit by jej mohl doposud nevyužívaný potenciál žen a migrantů. Participaci žen by měla vláda podpořit změnami v péči o děti,“ píše Dlugosch.Stárnutí populace pak může být problémem i z hlediska vlastnictví firem a jejich managementu. Do penze bude totiž odcházet stále více vlastníků a členů vedení firem. Bude tak docházet k přechodu od rodinného vlastnictví k jiným typům vlastnictví – podle odhadů ekonomů k tomu dojde u jedné třetiny z celkového počtu 300 000 menších podniků. Tento proces se tedy bude týkat 5 – 10 % celkové pracovní síly v Rakousku. Jeho úspěch bude jedním ze základních předpokladů dalších ekonomických úspěchů, a to i v souvislosti s tím, jak se podaří udržet rovnováhu v jednotlivých regionech, uzavírají ekonomové.Zdroj: Oecdecoscope