Největší (investiční) témata příští dekády

Žijeme v době, která je snad ze všeho nejvíce charakteristická rychlými změnami. Jaké změny a témata budou nejen investičnímu světu dominovat v příští dekádě?





1. Vyvrcholení globalizace

Někteří analytici jsou přesvědčení, že globalizace má vrchol za sebou, jiní se domnívají, že jsme ještě stále svědky posilování globalizačních tendencí. Zřejmé ale je, že ve světě sílí protekcionismus, a globalizace tak v dalších letech nebude mít na růžích ustláno.

2. Hospodářská recese

Současné období ekonomického růstu je mimořádně dlouhé. I proto je řada ekonomů přesvědčená, že recese je na spadnutí. Pravdou sice je, že hospodářský cyklus nikdy neumírá na svou délku, ve hře je však i sebenaplňující se proroctví.

3. Selhání podpůrných opatření

Centrální banky vynaložily od poslední finanční krize na podporu ekonomiky obrovské sumy peněz. Zatím ale opatření typu programu kvantitativního uvolňování vycházejí spíše naprázdno. Příští roky podle některých analytiků definitivně ukáží, že Fed, ECB a další centrální banky jen vyhazovaly peníze z okna.

4. Demografie

Svět stárne a je otázka, jak se s nepříznivým vývojem demografických křivek vyrovná. Především vyspělé ekonomiky budou muset přistoupit k reformám důchodového systému a trhu práce. V opačném případě se jejich rozpočty propadnou (hlouběji) do deficitu, což by mohlo mít fatální následky.

5. Změna klimatu

Evropská unie směřuje k uhlíkové neutralitě, jenže Evropa produkuje ani ne desetinu světových emisí. Bude tedy velkou výzvou přesvědčit i další země v čele se Spojenými státy, Čínou nebo Indií, aby se daly na cestu ekologické zodpovědnosti.

6. Automatizace a robotizace

Stárnutí světové populace a celkový nedostatek pracovní síly je limitem trhu práce řady světových ekonomik včetně ČR. Způsobem, jak s tímto fenoménem bojovat, je podle expertů posilování automatizace práce a robotizace. To si ale vyžaduje i změny v oblasti vzdělávání a podobně.

7. Fragmentace internetu

Internet nemá žádného konkrétního vlastníka, to ale ještě neznamená, že patří všem. Země, jako jsou Rusko nebo Čína, dokazují, že když se politici rozhodnou, lze obyvatele vybraných regionů (nebo rovnou úplně všechny) od největší počítačové sítě poměrně jednoduše odstřihnout. Vznikat by tak mohly takzvané národní internety, které by lépe umožňovaly regulovat přístup lidí k informacím.

8. Morální kapitalismus

Sílící zájem lidí o zelené produkty a služby posiluje aktivity firem v této oblasti. Společensky udržitelný byznys nebo takzvaná zelená ekonomika si ve světě získávají stále větší pozornost. Někteří analytici ovšem varují před pozitivní diskriminací podniků jen na základě "zelenosti" jejich byznysu.

9. Smart řešení

Smartphony a chytrou nositelnou elektroniku lidé přijali za své velice rychle. Odborníci jsou ale přesvědčeni, že jsme stále teprve na začátku smart etapy. Zrychlení vývoje by již brzy měly přinést mobilní sítě páté generace.

10. Vesmír

Lety na Měsíc, na Mars a možná ještě dále. Cíle lidstva nejsou malé a ukazuje se, že ani ne nereálné. Nejde ale jen o zkoumání vesmíru, prudký rozvoj by v příštích letech podle odborníků měla zažít také vesmírná turistika.

Další článek: Vize pro rok 2030: Co když se odhady naplní?