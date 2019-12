Ranní komentář: Trhy na nízkých objemech korigují dřívější zisky

Začátek týdne přinesl na akciové trhy korekci, která dostala americké a evropské burzy do červených čísel, když ztrácely více než půl procenta. Korekce přišla ale bez zjevných fundamentů a probíhala na nízkých objemech, takže šlo spíše jen o vybírání zisků před blížícím se koncem roku. I dnes by mělo být obchodování na trzích z hlediska objemů spíše utlumené a i když, díky poslednímu dni v roce, trhy mohou být volatilní, více se o skutečném rozpoložení investorů dozvíme pravděpodobně až za několik dnů, kdy se vše začne vracet do tradičního režimu.

Dnešní fundamenty: