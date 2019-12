Potrvá 250 let, než budou ženy ekonomicky rovny mužům

Pokud jste žena a přemýšlíte, jak dlouho to bude trvat, než budete mít stejné ekonomické příležitosti jako muži, odpovědí by podle Světového ekonomického fóra (WEF) mohlo být více než dva a půl století.

Bude trvat 257 let než se ekonomická mezera mezi ženami a muži uzavře, uvedlo WEF. Je to tedy ještě více, než 202 let, kterých předpovídalo v roce 2018.

Technologická změna působí nerovnoměrně. Ženy jsou totiž více zastoupeny v pozicích nejvíce zasažených automatizací, jako je maloobchod. A co víc, nestačí vstupovat do profesí, kde je růst mezd nejrychlejší, dodalo fórum.

Velké nerovnosti jsou také téměř ve všech nejrychleji rostoucích pracovních pozicích budoucnosti. V cloud computingu, strojírenství, datech a umělé inteligenci či vývoji produktů pracuje pouze málo žen.

"Abychom dosáhli parity v příštích deseti letech místo v příštích dvou stoletích, budeme muset mobilizovat zdroje, soustředit se na vůdcovství a zavázat se k cílům,“ řekla Saadia Zahidi, vedoucí Centra WEF pro novou ekonomiku a společnost. Samo fórum se zavázalo alespoň zdvojnásobit do roku 2030 aktuální procento žen na každoročním setkání v Davosu.

Zpráva ale obsahuje určitý pozitivní vývoj. Globální genderová mezera (vedle ekonomiky i ve zdravotnictví, vzdělávání a politice) se zlepšila hlavně i díky většímu počtu žen v politice. Aktuální trajektorie pro její uzavření je téměř 100 let.

WEF nabízí i naději na rychlejší pokrok. V mnoha zemích zvýšené zastoupení v politice odpovídá i vyššímu počtu žen ve vedoucích rolích. Naznačuje, že by mohl existovat „efekt vzoru“, který by pomohl hospodářské rozdíly zavřít. Jedním ze znaků tohoto trendu je jmenování ministryní financí Kuvajtu Mariam Al-Aqeel, která se stala první ženou oblasti Perského zálivu, která takový post zastává.

Zdroj: Bloomberg, WEF