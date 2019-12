Technická analýza: US100

Shrnutí:

Klíčové supporty: 8711, 8555, 8460

Klíčové rezistence: 8840

Pokud se podíváme na graf indexu US100, tak je zřetelné, že cena narazila na lokální support. Úroveň 8711 bodů je hladinou spodní limity struktury 1:1, která je největší korekcí posledního růstového trendu s počátkem na začátku měsíce. Průraz pod tuto úroveň by mohl znamenat výraznější pokles. Nicméně by obchodníci neměli zapomínat na fakt, že hlavní trend zůstává býčí. Růstový scénář by byl zneplatněn, pokud by cena prorazila úroveň 8460 bodů.

US100 H4 interval. Zdroj: xStation5