Okénko trhu - výhledy 2020

 ČNB nadále hlásí stabilitu úrokových sazeb, jejich snížení očekáváme na konci 2020



 Německo se těsně vyhnulo recesi, vyhlídky se zlepšují



 Domácí ekonomika postupně ztrácí dynamiku, přesto si udrží střídmý růst



 Nezaměstnanost začne pomalu růst vlivem zpomalující ekonomiky



 Aktuální vysoká inflace bude pozvolna odeznívat



 Automobilový sektor zatím roste, to ale nemusí trvat věčně



 Nálada v průmyslu vyhlíží světlo na konci tunelu. Z Německa přichází první pozitivní náznaky.



 Dovoz vlivem slabší investiční aktivity zpomaluje. Vývoz navzdory ochlazení čekají rekordní hodnoty.



 Státní rozpočet počítá s pokračujícím silným růstem ekonomiky. Očekáváme vyšší deficit.



 Koruna se veze na vlně optimismu. Silnější hodnoty však ponechá za sebou.



 Výnosy na velmi nízkých úrovních. Inverze výnosové křivky pokračuje.

Vnější prostředí

Ekonomika eurozóny zaznamenala ve třetím čtvrtletí překvapivě pozitivní mezičtvrtletní nárůst o 0,2 %, což je o desetinku více, než kolik bylo očekáváno. Současná ekonomika eurozóny zažívá recesi v průmyslu, naopak v sektoru služeb můžeme pozorovat mírný přesto setrvalý růst. Na zpomalení se v tomto roce podílela zejména ochabující poptávka ze zahraničí a s ní související negativní příspěvek čistého vývozu, který zapříčinil podle odhadu týmu RBI stlačení ekonomického růstu o 0,8 procentního bodu. Naopak domácí poptávka zůstává stále silná a zaznamenala jen mírné ochlazení. Celkově tak eurozóna zažívá útlum, nikoliv však recesi. Oslabení v některých sektorech se prozatím nikterak neprojevilo na trhu práce. Ačkoliv se růst zaměstnanosti zpomalil, míra nezaměstnanosti v mnoha zemích setrvává na velmi nízkých úrovních.

Četné předstihové ukazatele dávají naději na brzké zlepšení ekonomické situace. Recese v průmyslovém sektoru by mohla začít ztrácet na intenzitě a sestupný trend ve výrobě by mohl být v následujícím roce ukončen. Sektor služeb spolu se stavebnictvím by měly zajistit, že se růst HDP v nedaleké budoucnosti nepropadne do negativního teritoria. Výrobní sektor by se měl podle našeho očekávání stabilizovat a nemělo by tak dojít k nakažení ostatních sektorů recesí. V druhé polovině roku 2020 bychom tak měli zaznamenat obnovení ekonomické aktivity, celkově přesto očekáváme pomalejší průměrný roční růst ekonomiky lehce pod jedno procento.

Inflace se nachází pod cílem Evropské centrální banky roky a nejinak by tomu mělo být podle našeho odhadu i v roce 2020. Její jádrová složka se nyní pohybuje nad jednoprocentní hranicí a také ceny energií by měly pozitivně přispět k růstu cen začátkem roku 2020. Avšak cenový růst měl by opět zpomalit zejména zásluhou nižších cen ropy a silnějšího kurzu eura. Celkově za rok 2020 očekáváme průměrně zhruba stejnou inflaci, jako v uplynulém roce. ECB již v průběhu podzimních měsíců přijala sadu opatření na stimulaci cenového růstu, která zahrnovala také snížení základní depozitní sazby na -0,5 %. Na této úrovni by se depozitní sazba měla nacházet podle očekávání týmu RBI do konce roku 2021, kdy by mělo dojít k jejímu prvnímu zvýšení. V první polovině roku 2022 by se podle našeho očekávání měla poprvé zvýšit také základní úroková sazba ECB.



Americká ekonomika na rozdíl od té evropské zpomalila v roce 2019 jen velmi mírně. Po silném začátku roku se zvládla i v druhém a třetím čtvrtletí udržet relativně vysoko nad svým potenciálním růstem, který se pohybuje zhruba okolo 1,5 %. Také v USA zaznamenává průmysl ochlazení, jak napovídají nejen předstihové ukazatele, ale také data z reálné ekonomiky. Ostatní sektory prozatím výraznějšímu zpomalení odolávají a samotný výrobní sektor má jen malý vliv na celkovou výkonost tamní ekonomiky, jelikož tvoří jen zhruba 11 % amerického HDP. Pilířem americké ekonomiky je spotřeba domácností. Té svědčí dosavadní velmi příznivá situace na tamním trhu práce, kdy nezaměstnanost je na padesátiletém minimu, nových pracovních míst se tvoří stále více než dost a také růst mezd si drží dynamiku nad třemi procenty.

V první polovině roku 2020 by americká ekonomika měla zvolnit své tempo růstu zhruba na svůj potenciál zejména zásluhou zpomalení ve výrobním sektoru. V druhé polovině roku by však mělo dojít v tomto sektoru k oživení, což bude mít příznivý vliv na celkový ekonomický růst. Tomu napovídají některé předstihové ukazatele. V průměru proto tým RBI očekává kvartální anualizovaný růst na úrovni 2,3 % v roce 2019 a 1,7 % v roce 2020. K recesi by se americká ekonomika neměla svým celkovým růstem ani zdaleka přiblížit.

Pokud by se zpomalení z průmyslu začalo propisovat na trh práce, zasáhlo by to následně i spotřebu domácností. To by pro americkou ekonomiku znamenalo větší problémy, než samotná recese ve výrobě. Zároveň by to mohl být pro americkou centrální banku pokyn k další stimulaci ekonomiky. K dalšímu snížení úrokových sazeb se podle týmu RBI Fed uchýlí již v první části roku. Následně horní hranice amerických úrokových sazeb setrvá na úrovni 1,5 % až do druhé poloviny roku 2022.

Rizika obchodních válek ještě nejsou ani zdaleka zažehnána. Ačkoliv USA s Čínou zřejmě našly shodu nad částečnou dohodou, další vyjednávání budou následovat. Ani s brexitem není prozatím vyhráno. Nedávné vítězství premiéra B. Johnsona usnadňuje v říjnu vyjednané smlouvě cestu parlamentem, čímž se výrazně snižuje riziko tvrdého brexitu na konci ledna. Pro rok 2020 se tak míra nejistoty z této strany značně snižuje. Ovšem vzhledem k cíli Johnsona odejít do konce roku 2020 se naopak nejistota významně zvyšuje pro následující roky.



Ekonomika zpomaluje, recese však nehrozí

Česká ekonomika se aktuálně nachází v sestupné fázi hospodářského cyklu. Růst hrubého domácího produktu v třetím čtvrtletí 2019 zvolnil na 2,5 %, což je ovšem stále solidní tempo v blízkosti potenciálu ekonomiky. Slábnutí produkce vykazuje zejména tuzemský průmysl, jehož klesající výkon je ovlivňován globálními nejistotami a celními válkami. Tato rizika stojí do značné míry za poklesy výroby v sousedním Německu, což přes obchodní a majetkové vazby postupně dopadá i na domácí produkci. Navíc nedostatek volných pracovníků na trhu práce vyhnal mzdový růst na nezdravé úrovně, které již neodpovídají růstu produktivity. To spolu se slabou poptávkou dostává pod tlak ziskovost podniků a omezuje jejich investiční aktivitu. Tvorba fixního kapitálu tak začala klesat. Na druhé straně ovšem nižší investice pomáhají zlepšovat obchodní bilanci, protože investice většinou bývají značně dovozně náročné. Zvyšuje se tak i kladné saldo běžného účtu a rovněž příspěvek čistého vývozu k růstu HDP je v posledních čtvrtletích kladný. Stavebnictví a služby, které obvykle za hospodářským cyklem zaostávají, si stále udržují solidní dynamiku. Produkce inženýrského stavitelství je podporována i vládními investicemi. Na růst v sektoru služeb pak působí již zmíněná nízká nezaměstnanost a rychlý růst mezd, kdy spotřebitelé disponují dostatkem peněz na své útraty. Vlivem slábnoucího spotřebitelského sentimentu však i spotřeba domácností začala ztrácet dynamiku. Solidní meziroční růst na úrovni 3 % by si však i nadále měly udržet vládní výdaje a očekáváme, že tento trend bude pokračovat až do roku 2021, který je volební. Odhadujeme, že i přes postupné zvolňování dynamiky by si ekonomika v roce 2019 měla polepšit o 2,5 %. Pro rok 2020 pak očekáváme, zejména vlivem předpokladu o růstu v eurozóně pouze pod úrovní jednoho procenta, zpomalení dynamiky tuzemského HDP na 2,0 %.



Klesající produkce v zahraničí sráží tuzemský průmysl

Průmyslová produkce ve třetím čtvrtletí mezičtvrtletně reálně poklesla o téměř procento, po očištění o kalendářní vlivy. Podle posledních údajů za říjen se výroba tuzemského průmyslu dále snížila. Český průmysl, který dlouho odolával zpomalování, tak s určitým zpožděním začíná pociťovat pokles ekonomické aktivity u našich hlavních obchodních partnerů. K nejvýraznějšímu snížení produkce dochází u strojů a zařízení, tedy u zboží, které je spojené s investiční aktivitou. Ta v roce 2019 postupně klesala vlivem slábnoucího podnikatelského sentimentu (nejistý výhled vlivem geopolitických nejistot). Na druhé straně dobré výsledky v posledních měsících vykazuje automobilový sektor, což pravděpodobně souvisí s uvedením nových modelů na trh. Tento pozitivní vliv se však může záhy vyčerpat a odeznít. Až na některé výjimky, jako například produkce elektrických zařízení, výroba klesá v celé řadě průmyslových odvětví. I v dalším období to nebude mít tuzemský průmysl jednoduché. Průmyslový PMI index se v listopadu dále propadl až na 43,5 bodu a nachází se hluboko v pásmu kontrakce. Stejně tak se snižuje i objem nových zakázek a to zejména ze zahraničí. Situace u našich hlavních obchodních partnerů v čele s Německem zůstává nejistá, i když v posledním období předstihové indikátory naznačují určitou stabilizaci a zlepšení vyhlídek směrem do budoucna.

Podle průzkumů uvádějí firmy jako největší překážku v dalším rozvoji nedostatečnou poptávku, přitom výrazněji klesá ta ze zahraničí. Naopak bariéra růstu vlivem nedostatku volných pracovních sil postupně slábne, což koresponduje s klesající zaměstnaností v průmyslu, pozorovanou na datech již od ledna 2019. Firmy tak reagují na slábnoucí poptávku a vzrůstající náklady v důsledku pokračujícího rychlého růstu mezd.

V souhrnu tak předpokládáme, že růst tuzemské průmyslové produkce bude v roce 2019 jen mírný. Oproti roku 2018, kdy si průmysl připsal 3 %, takočekáváme zvýšení jen o 0,6 %. Vzhledem ke zpožděnému dopadu zahraničního útlumu na tuzemský zpracovatelský sektor a předpokladu o utlumeném hospodářském růstu v eurozóně v roce 2020, očekáváme, že v roce 2020 vykáže výrobní sektor jen nepatrný růst.

Stavebnictví, jehož cyklus je oproti vývoji ekonomiky zpožděný, zatím stále vykazuje slušné výsledky. Pokračující převis poptávky nad volnými kapacitami se odráží v rostoucích cenách stavební výroby. I zde ovšem začínáme pozorovat postupné snižování dynamiky, což je však dáno i odpočtem od loňských rekordních úrovní, kdy stavebnictví zvýšilo produkci o téměř 10 %. Růst za rok 2019 bude tedy podstatně nižší.

Nezaměstnanost již narazila na své dno a začne pomalu růst

Poslední listopadový údaj o nezaměstnanosti naznačil otočení trendu. Zpomalení z Německa se již postupně přelévá do tuzemské ekonomiky, což se s jistým zpožděním začíná projevovat také na trhu práce. Pro podzimní měsíce je běžný pokles nezaměstnanosti, který, dle očekávání, v říjnu také nastal. V listopadu se ovšem toto nepotvrdilo. Místo aby nezaměstnaných ubylo, jak sezónnost velí, naopak jich mírně přibylo. V listopadu jsme tento jev mohli vidět naposledy v roce 2015 a předtím byl běžný pro krizové roky. Navíc již od začátku roku 2019 můžeme sledovat z měsíce na měsíc mírné poklesy zaměstnanosti v průmyslovém sektoru.

Výše zmíněné lze považovat za první signál obratu na doposud vysátém trhu práce. Nejnižší hodnoty tak nezaměstnanost zřejmě brzy nechá za sebou. V následujících měsících můžeme očekávat, že bude lehce růst a dostane se v průměru nad tři procenta. Přesto by i nadále měla být nejnižší v EU.

Nízká nezaměstnanost i nadále příznivě ovlivňuje mzdovou dynamiku. Ve třetím čtvrtletí jsme se dočkali nominálního růstu na úrovni 6,9 % a celkově za první tři čtvrtletí roku rostla průměrná mzda více než 7% tempem. Celkově očekáváme, že si za rok 2019 udrží silnou dynamiku nad sedm procent, v roce následujícím ovšem i přes nárůst minimální mzdy o 1 250 Kč její tempo růstu podle našeho očekávání zpomalí na 6,4 %. Hlavním tahounem nyní bude veřejný sektor, kde od nového roku porostou platy zejména učitelům. V soukromém sektoru, kde již prosakuje ekonomické ochlazení, se začínají přizpůsobovat pomalejšímu tempu růstu a klesající poptávce a mzdy zde porostou méně.

Aktuálně vyšší inflace bude odeznívat jen pozvolna

Listopadová spotřebitelská inflace se poprvé od října 2012 dostala nad tři procenta, čímž vybočila z tolerančního pásma inflačního cíle ČNB. Hlavním zdrojem cenového růstu i nadále zůstávají ceny spojené s bydlením (elektřina, nájemné) spolu s cenami služeb. V listopadu někteří významní distributoři elektřiny zvedli ceny pro odběratele, což znamenalo další zrychlení meziročního růstu na 11,5 %. Inflaci ve službách urychluje napjatá situace na trhu práce s pokračující rychlý růst mezd. I zde se však začínají projevovat první známky zpomalující ekonomiky. Dynamika cen ve službách v listopadu mírně poklesla, což znamenalo i zvolnění jádrové inflace. Na rozdíl od služeb se ceny zboží v rámci jádrové inflace (bez potravin a pohonných hmot) zvyšují jen slabě. Během podzimu pak celkovou inflaci značně podpořily i rychle rostoucí ceny potravin. Naopak ceny pohonných hmot od června klesají vlivem nižších cen ropy na světových trzích. Od ledna bude růst cen podpořen zvýšením spotřebních daní na alkohol a tabák. Souhrnný vliv tohoto administrativního opatření odhadujeme na 0,5 p.b. Naopak od května by pak mělo dojít k přeřazení některých služeb do druhé snížené sazby DPH, což by mělo růst cen snižovat. Ve své prognóze ale předpokládáme, že nižší DPH si podnikatelé promítnou do svých marží a vliv na ceny pro spotřebitele tak bude jen minimální (-0,1 p.b.). V roce 2020 by se v růstu cen mělo začít projevovat postupné zpomalování ekonomiky a s tím spojené odeznívání napjaté situace na trhu práce. Stejně tak i utlumený cenový růst v zahraničí bude přes ceny dováženého zboží zpomalovat tuzemskou inflaci. I díky zrychlení spotřebitelských cen v samém závěru roku 2019 se průměrná inflace bude pohybovat jen těsně pod třemi procenty. V roce 2020 by pak mělo dojít k jejímu zvolnění, nicméně i tak se bude stále udržovat nad dvouprocentním cílem České národní banky.

Ceny průmyslových výrobců v posledních měsících postupně ztrácejí dynamiku a v říjnu a listopadu se jejich meziroční růst pohyboval jen na 0,9 %. Toto zpomalování do značné míry souvisí s již zmíněným průsakem nižších cen ropy na světových trzích do příslušných cenových okruhů (paliva, chemické výrobky). Klesají však i ceny v dalších odvětvích zpracovatelského průmyslu (dopravní prostředky, kovodělné výrobky). Růst cen ve výrobní sféře je tak tažen zejména cenami elektřiny, které jsou meziročně vyšší zhruba o 10 %. Na počátku roku 2020 by však měl tento vliv odeznít. Ve směru nižší dynamiky cen ve výrobní sféře pak bude působit slábnoucí odbyt a již nyní klesající ceny producentů v eurozóně. Spolu s předpokladem o přibližné stabilitě cen ropy poblíž 60 USD/barel to bude znamenat, že cenový růst ve výrobní sféře bude v roce 2020 jen lehce kladný na úrovni 0,5 %.

Tržby obchodníků nadále svižně rostou, prodeje aut váznou

Maloobchodní tržby bez započtení prodejů automobilů si stále udržují svižnou dynamiku. V průměru za prvních deset měsíců roku 2019 se zvedly o 5 %. Nejvíce se přitom zvýšily tržby z prodejů nepotravinářského zboží, jejichž průměrný růst se za prvních 10 měsíců roku pohybuje až na úrovni 8 %. Spotřebitelé utrácejí nejvíce za počítačové a telekomunikační vybavení, za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci a za oděvy a obuv. Dynamicky se zvyšují prodeje přes internet a prostřednictvím zásilkových služeb (v říjnu téměř o 17 %). Naproti tomu tržby za potravinářské zboží a za pohonné hmoty rostly podstatně pomaleji, jen lehce nad dvěma procenty. Celkové maloobchodní tržby jsou stále negativně ovlivňovány stagnujícími útratami za prodeje a opravy automobilů. V první polovině roku 2019 tržby za automobily meziročně klesaly, prodeje se však zlepšily během třetího čtvrtletí. Spotřebitelský sentiment postupně oslabuje. V listopadu ztratil dalších 1,6 bodu, když respondenti intenzivněji vnímají postupné zhoršování ekonomické situace, tedy zvyšující se rizika ztráty zaměstnání či zhoršení jejich finanční situace. Naopak reálný mzdový růst stále dosahuje hodnot kolem čtyř procent, což vytváří předpoklady pro růst maloobchodních tržeb i v dalším období.

Proto očekáváme, že i přes zvolňování ekonomického růstu by průměrný nárůst tržeb obchodníků bez započtení automobilů měl v roce 2019 roce dosáhnout 5 %, pro rok následující předpokládáme zpomalení na úroveň lehce pod 4 %. To bude dáno dalším zpomalením růstu ekonomiky ke dvěma procentům i nižší dynamikou mezd. I přes určité zlepšení ve třetím čtvrtletí budou tržby za prodeje a opravy automobilů v roce 2019 zhruba stagnovat. Celkové maloobchodní tržby tak přidají 3,4 %, v roce 2020 očekáváme jejich růst jen o 2,6 %.

Zpomalující ekonomika bude brzdit přeshraniční obchod

Ačkoliv mnohé světové organizace varovaly před výrazným zpomalením globálního obchodu způsobeným vysokou mírou nejistoty a protekcionistickými opatřeními, na výkonnosti tuzemského exportu to projevilo jen omezeně. Ten v průměru za uplynulých deset měsíců roku rostl podobným tempem jako v roce 2018. Očekáváme, že v roce 2019 překlene export hodnotu 3,7 bilionů Kč a dosáhne tak na historický rekord. Naopak dovoz začíná doplácet na polevující investiční aktivitu českých firem, která je zpravidla závislá na importech. Zásluhou jen 1,5% růstu importu dosahuje celková bilance za uplynulých deset měsíců roku 2019 úctyhodné hodnoty 143 mld. Kč, což je o 45 mld. Kč více než v roce 2018. V roce 2020 očekáváme zpomalení růstu jak vývozů, tak dovozů. Celková bilance se tak udrží na příznivé úrovni okolo 100 mld. Kč.

V posledních týdnech byly globální nejistoty utlumeny a je zde jistá naděje, že ani v následujících měsících by tomu nemělo být jinak. Riziko neřízeného brexitu se snížilo. Navíc britský premiér B. Johnson při nedávných volbách získal převahu v parlamentu, což značně ulehčuje v říjnu dojednané smlouvě cestu legislativním procesem. Podobně můžeme očekávat uklidnění situace na americké frontě. S tím, jak se blíží americké prezidentské volby, se bude stupňovat snaha amerického prezidenta urovnat veškeré obchodní konflikty, aby tamním občanům mohl předvést pokud možno co nejpůsobivější závěr jeho volebního období.

Mezi stěžejní faktory pro český export tak bude patřit zejména vývoj u našeho západního souseda. Německo se ve třetím čtvrtletí 2019 vyhnulo očekávané technické recesi. Nejnovější předstihové ukazatele navíc vykazují jistou míru optimismu ohledně budoucího vývoje německé i evropské ekonomiky. Pokud by se německý motor zvládl znovu nastartovat, byl by to pozitivní signál také pro tuzemskou ekonomiku, která s Německem živě obchoduje a dodává součástky pro tamní průmysl. Pokud se ukáže optimismus ohledně vývoje v následujícím roce jako mylný a Německo by dále a hlouběji zpomalovalo, bude nejen český export ale i celá ekonomika vlečena spolu s tou německou dolů, jelikož vývoz do Německa tvoří přibližně třetinu tuzemského exportu.

Česká národní banka bude sazby nadále vyhlazovat

Česká národní banka podle nás v roce 2019 prováhala svoji příležitost k normalizaci úrokové politiky, když cyklus zvyšování sazeb přerušila již v květnu na úrovni 2,00 %. Tuzemská cenová dynamika se od té doby vytrvale držela jen těsně pod třemi procenty a v listopadu dosáhla dokonce 3,1 %, čímž se dostala nad horní hranici tolerančního pásma ČNB. Vzhledem k tomu, že mechanismus přenosu základní úrokové míry do růstu cen působí s minimálně několikaměsíční prodlevou, je nyní již pozdě na aktuální vývoj reagovat. Kromě toho se mezitím ze zahraničí do české ekonomiky již dostavilo očekávané ochlazení, čímž se prostor pro zvýšení sazeb dále uzavřel. ČNB se tak nachází v poněkud nekomfortní situaci, kdy její vlastní modelový aparát radí sazby zvyšovat, nicméně již přibližně v půlce roku 2020 lze očekávat nástup opačného trendu, který by si vynutil jejich opětovné snížení.

Centrální bankéři tak volí raději konzervativní cestu vyhlazení sazeb. Přepokládáme, že podobnému dilematu bude bankovní rada čelit i na několika příštích zasedáních, ze kterých vzejde pokaždé i stejný výsledek. K akci se odhodlá teprve v posledním čtvrtletí roku 2020, kdy se výhled cenové dynamiky vzhledem k dezinflačním tlakům z tuzemska i ze zahraničí vychýlí povážlivě směrem dolů, což si vynutí zahájení cyklu snižování úroků.

Státní rozpočet zřejmě počítá s pokračující hojností

Plnění českého státního rozpočtu se v roce 2019 vytrvale nese ve znamení pokulhávajících daňových příjmů. Poslední známá data, tedy ta z listopadu, tento trend potvrzují, když oproti původnímu plánu ukazují na manko ve výběru daní na úrovni zhruba 36 mld. Kč. Největší část padá na vrub daně z příjmu právnických osob, kde chybí 15 mld. Kč, pojistného na sociální zabezpečení (9,7 mld. Kč) a daně z přidané hodnoty (7,2 mld. Kč).

Česká vláda tak zřejmě pro rok 2019 předpokládala vyšší tuzemskou ekonomickou aktivitu, než jaké je reálně dosahováno. S koncem roku se sice u některých položek, typicky například u daně z příjmu právnických osob, dá očekávat skokový nárůst, dosavadní výpadek je ovšem v historickém srovnání neobvykle velký. Navzdory tomu, že si česká vláda v roce 2019 vypomohla jednorázovým přesunem přibližně 18 mld. Kč z privatizačního fondu, čímž účetně vylepšila výsledek svého hospodaření, bude plánovaný schodek 40 mld. Kč podle nás pravděpodobně mírně překročen. I pro rok 2020 počítá schválený rozpočet s deficitem na úrovni 40 mld. Kč a udržet jej bude ještě složitější. Kromě opětovného zvýšení důchodů vláda přidává učitelům a přilepšení se dočkají i další skupiny obyvatel. Na příjmové straně se ovšem mnoho nemění, kromě zvýšení daní z neřestí jako je alkohol či tabák, které ovšem má přinést pouze zhruba 10 mld. Kč. Česká ekonomika bude navíc podle našeho odhadu v průběhu roku 2020 citelně zpomalovat, což dále sníží výběr daní, které jsou náchylné na ekonomický cyklus, jako jsou například daně z příjmu.

Za reálnější výsledek hospodaření v roce 2020 tak pokládáme spíše schodek na úrovni 58 mld. Kč.



Trhy přeceňují sílu koruny

Česká měna v poslední době zažívala úspěšné období, když posílila až k hranici EUR/CZK 25,43, tedy na nejsilnější hodnoty za půl roku. Tento vývoj byl dán primárně návratem důvěry v uklidnění mezinárodněpolitických vztahů, které mají přesah do ekonomické aktivity. Jako měna malé otevřené ekonomiky je koruna jen velmi omezeně ovlivňována domácími faktory, a tak ji zatím významněji nezasáhlo pozorované zpomalování české ekonomiky. Naopak jí svědčí náznaky o dočasném obchodním smíru mezi Spojenými státy a Čínou, další půlroční odložení amerických cel na evropské automobily a drtivé vítězství konzervativců v britských předčasných volbách, které zvýšilo šance na spořádaný brexit. Jsme ovšem toho názoru, že optimismus, který pohání českou měnu k posílení, je poněkud přehnaný a očekáváme citelnou korekci. S blížícím se termínem amerických prezidentských voleb se i tamní politická situace bude postupně vyhrocovat, což opět zvýší geopolitické napětí. Britské odcházení z Evropské unie má navíc nejnáročnější fázi, tedy jednání o budoucím nastavení podmínek vzájemného obchodu, stále před sebou. Zde se může objevit nemalé množství třecích ploch a není vyloučeno, že z nich vyplyne buďto dohoda oboustranně nevýhodná, či dokonce žádná. V neposlední řadě se pak projeví i pokračující slábnutí výkonu české ekonomiky, způsobené hlavně nižší poptávkou po průmyslovém zboží. V první části roku 2020 tak očekáváme, že se koruna bude pohybovat v koridoru EUR/CZK 25,60-25,80 v závislosti na politickém vývoji. Následně se do kurzu propíše pokles globálního optimismu a zároveň se přiblíží začátek cyklu snižování sazeb České národní banky, ke kterému bude dotlačena klesajícím výhledem na tuzemskou inflaci. Tyto faktory kurz podle nás vytlačí zpět až nad hranici EUR/CZK 26,00.

Výnosy svého dna ještě nedosáhly

V situaci dlouhodobě nízkých evropských úroků jsou dluhopisy, jako ostatně většina aktiv, žádaným způsobem, jak dosáhnout alespoň nějakých výnosů. Tento trend je jen umocněn rozšířeným předpokladem, že nadcházející období se v Evropě ponese spíše ve znamení pokračujícího ekonomického zpomalení. České dluhopisy nejsou výjimkou a i jejich výnosy se tak nacházejí na historicky velice nízkých úrovních. Nižší výnos na pětiletých nežli dvouletých dluhopisech také jasně naznačuje přesvědčení trhů, že nás v nejbližších letech čeká cyklus uvolňování měnové politiky ČNB, který by investoři rádi „přečkali“ zajištěni v pětiletých bondech. Nedávný mírný nárůst českých výnosů byl způsoben návratem optimismu ohledně geopolitického vývoje a vyšší českou inflací, nicméně podle nás nebude mít dlouhého trvání. České dluhopisy nadále v rámci Evropy nabízejí atraktivní příležitost, čímž budou poutat pozornost investorů, což bude dále snižovat výnosový diferenciál oproti těm evropským. Přetrvávající sázky části na trhu na blízké zpřísnění měnové politiky ČNB se ukáží jako mylné a i výhled české inflace se bude postupně snižovat. Ve druhé polovině roku 2020 se navíc i rétorika ČNB stočí směrem k blížícímu se snížení sazeb. Tento vývoj bude jen částečně korigován vyšší nabídkou dluhopisů české vlády, která má opět v plánu deficitní rozpočet a podle nás se jí jej navíc pravděpodobně nepodaří udržet. České výnosy tak budou po celý rok 2020 postupně klesat.

Bankovní sektor stabilně roste

Bankovní sektor nebyl v druhém pololetí roku 2019 ovlivněn žádnou mimořádnou událostí, a díky tomu pokračuje ve stabilním růstu. Tempo růstu vkladů zpomalilo na říjnových 10,2 % meziročně, a to především díky útlumu přílivu vkladů vládních institucí. Přesto objem jejich vkladů od počátku roku 2019 vzrostl o nebývalých 112 % (+314 mld. Kč) a jejich podíl na celkových vkladech bankovního sektoru se zvýšil z 6 % na aktuálních 12 %. Vklady obyvatelstva tak většinu roku udržují stabilní tempo růstu lehce nad 7 % meziročně. Vývoj firemních vkladů bývá tradičně více volatilní, avšak jejich průměrné meziroční tempo růstu v roce 2019 dosahuje 4,4 %, což výrazně přesahuje loňskou hodnotu 2,6 %. Jak se při meziročním srovnání dostáváme k podzimu 2018, který přinesl mimořádný nárůst objemu hypotečních úvěrů, můžeme sledovat zpomalující se tempo růstu celkových úvěrů. To aktuálně dosahuje hodnoty 4,2 % meziročně a do konce roku 2019 předpokládáme jeho další pokles lehce pod úroveň 4 %. Celkový objem firemních úvěrů vrostl ke konci října o 2,5 % meziročně, což je výrazně pod hodnotou roku 2018, přestože objem nově poskytnutých úvěrů v uplynulém roce přesáhl hodnoty načerpané ve stejném období loňského roku o více než 13 %. To podporuje naši úvahu, že firmy využívají svých dostupných finančních prostředků k umoření stávajících závazků. V oblasti retailového bankovnictví se nadále daří spotřebitelským úvěrům. Jejich průměrné meziroční tempo růstu dosahuje na konci října 8,2 %, a to je hodnota plně srovnatelná s rokem 2018. Navíc pokračuje pozitivní trend v nové produkci spotřebitelských úvěrů, jejichž objem je o 7,5 % vyšší nežli výsledek stejného období roku 2020. Celkový objem hypotečních úvěrů prozatím rostl v roce 2019 poměrně stabilním tempem okolo 0,6 % měsíčně. Aktuálnímu meziročnímu růstu o 9,4 % však pomohl i skokový nárůst objemu hypoték vlivem metodologické změny související s novelou zákona o dluhopisech v lednu roku 2019. V závěru roku pak očekáváme ještě mírné zpomalení tempa růstu hypoték. I když objem nově poskytnutých hypoték se v průběhu druhého pololetí vrátil k poměrně uspokojivým hodnotám převyšujícím v průměru 23 mld. Kč měsíčně, propad v počátku roku byl příliš výrazný, aby se celková produkce nových hypoték za rok 2019 vyrovnala té loňské. Ke konci října 2019 byl objem sjednaných hypoték o 12,8 % nižší než ve srovnatelném období předchozího roku. Očekávané zpomalení růstu české ekonomiky by v roce 2020 nemělo nijak výrazně ovlivnit vývoj bankovního trhu. Očekáváme stabilní vývoj v rámci dosud nastavených trendů.



Helena Horská, Vít Hradil, Eliška Jelínková, Lenka Kalivodová, Luboš Růžička

Ekonomický výzkum Raiffeisenbank a.s.