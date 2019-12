S dobrou náladou do nového roku (?)

Závěr minulého týdne přinesl oslabení koruny spojené s tzv. efektem konce roku. Začátek nového se nese již v poklidnějším duchu. Koruna jen mírně slábne, spolu s ní i zbytek regionu. Euro vůči dolaru směřuje k hranici 1,1200 EURUSD.

Jak se zdá, závěr letoška se ponese ve znamení optimismu, který by se měl přelít i do začátku roku 2020. Finanční trhy se během posledních 12 měsíců potýkaly s mnohými strašáky, počínaje brexitem, strachem z eskalace obchodních válek a inverzní výnosovou křivkou konče. Dnes již víme, že brexit bez dohody se (zřejmě) konat nebude. Obchodní dohoda mezi USA a Čínou v rámci tzv. fáze jedna byla uzavřena, byť na její oficiální podpis si budeme muset počkat do ledna. A nakonec výnosová křivka, zejména ta americká, se narovnala.

Výsledkem jsou tak americké akcie na úrovni historických maxim a celkově větší apetit investorů směrem k rizikovějším měnám. Tomu nejvíce nahrává prostředí minimální volatility devizových trhů, které, jak předpokládáme, vydrží i v příštím roce. K tomu přispěje i fakt, že hlavní světové centrální banky se k dalším změnám svých měnových politik zřejmě hned tak neuchýlí. Fed se tak dále poveze na vlně wait and see, jen ECB by mohla překvapit již avizovanou revizí strategie, jejíž konečné podoby se však dočkáme spíše až ve druhé polovině roku.

Zaměříme-li se na domácí dění, spekulace o možném snížení sazeb, alespoň v první půlce 2020, jsou podle nás v tuto chvíli mimo mísu. Jak již několikrát zaznělo ze strany České národní banky, debata se nese ve stylu rozhodování mezi vyššími a stabilními úroky. Podle nás prozatím převáží druhá varianta, tedy ponechání sazeb beze změny na současných úrovních. Pro korunu tak bude opět klíčové zejména dění v zahraničí a celková nálada světových trhů.

Teď sice vše vypadá nadějně, rizika tu ale stále jsou. Obchodní dohoda mezi USA a Čínou ve fázi jedna je sice krok kupředu, avšak neznamená to konec veškerých sporů. Všeobecně je předpokládáno, že klíčová témata jako subvence čínských firem vyřešena nebudou, což otvírá prostor pro další vlnu možné nejistoty. V případě brexitu se pak do hry dostává otázka tranzitního období a jeho délky trvání. Vzhledem k samotné délce jednání o brexitu se jen málokomu chce věřit, že v případě zpřetrhání všech vazeb s EU bude opravdu stačit jeden rok. Vedle toho existují samozřejmě další vykřičníky jako například možnost druhého skotského referenda, tomu však přikládáme velmi malou pravděpodobnost.

To vše by se dále dalo rozšířit o problematiku amerického dvojího deficitu jakožto jednoho z dlouhodobých strašáků stojících nad dolarem, případně, z globálního pohledu, zadluženost Číny a zejména tamních podniků, která by se v případě silnější vlny defaultů mohla přelít dále do světa. To se však nestane ze dne na den, tudíž opravdu můžeme říci že vstup do nového roku bude s nejvyšší pravděpodobností pozitivní.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1193 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,30 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1121 do 1,1183 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,45 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,45 až 25,56 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,79 až 22,94 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.