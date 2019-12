Cena pšenice vzrostla na nejvyšší úroveň v roce 2019

Pšenice pokračuje na počátku pondělní seance v růstu. Dosáhla až na úroveň 561 centů za bušl a dostala se tak nejvýše v tomto roce. Cena vzrostla od září už o 20 % díky optimismu ohledně zvýšených nákupů Číny. Dalším faktorem je zvažovaná exportní daň na argentinskou pšenici, který by přesměrovala část kupců do USA. Z technického pohledu cena prorazila úroveň rezistence na 555 centech, která by tak nyní mohla sloužit jako podpora. Další důležitou úrovní směrem vzhůru je 595 centů.