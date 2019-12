Kvůli stávce v Německu zrušili 180 letů. Obnoví je až příští rok

Zaměstnanci německé letecké společnosti Germanwings zahájili o půlnoci třídenní stávku, kvůli které bude zrušeno zhruba 180 letů. Dotkne se to především vnitrostátních spojů. Podle odborového svazu je možné, že stávka potrvá i déle.

Zaměstnanci nízkonákladové letecké společnosti Germanwings začali stávkovat o půlnoci, akce by měla trvat 72 hodin a dotknout se přibližně 180 letů. Germanwings provozují lety pro společnost Eurowings - obě jsou součástí německých aerolinek Lufthansa.

"Ovlivní to asi 15 procent letů Eurowings," řekla mluvčí společnosti německé agentuře DPA. "Z plánovaných 1200 letů stávka naruší méně než 200," dodala. Většina zrušených spojů je vnitrostátní, ani některé lety do Rakouska a Švýcarska se však neuskuteční. Spojení s Prahou by se akce dotknout neměla.

Stávku spustil odborový svaz UFO kvůli sporům ohledně částečných pracovních úvazků. "Máme ale strach, že tři dny nebudou stačit," uvedl svaz podle deníku Der Spiegel. "Je možné, že stávku prodloužíme. Sice to nechceme, pokud však po třech dnech usoudíme, že je potřeba pokračovat, tak budou další stávky," řekl viceprezident UFO Daniel Flohr.