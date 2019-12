Rozbřesk: Udrží si koruna optimismus v příštím roce?

Česká koruna si ke konci roku udržuje až podezřele dobrou náladu. Kombinace optimismu okolo brexitu a obchodních válek s první várkou lepších podnikatelských nálad z Německa hraje celému regionu do karet. Koruna je tak po delší době silnější, než jí předpovídá ČNB, a je pro centrální bankéře trochu netradičně argumentem, proč sazby nezvyšovat. Udrží si však česká měna svoji dobrou náladu i v příštím roce?



Do značné míry to závisí právě na globálním počasí. I my věříme, že rok 2020 bude spíš ve znamení “měkkého přistání” než prohlubujících se hospodářských problémů. To by mohlo být pro všechny středoevropské měny pozitivní. Na druhou stranu v dnešních cenách už se s takovým výhledem prakticky počítá a řada rizik a nejistot se v roce 2020 oproti očekáváním může vracet do hry jako bumerang. Navíc, i když se globální průmysl v tomto roce stabilizuje, hospodářský růst bude nadále velice pomalý a světová ekonomika dál poroste jedním z nejslabších temp za poslední dekádu. Zvlášť patrné to bude u otevřených ekonomik, jako je Německo, které si sice ke konci roku 2019 pravděpodobně sáhlo na pomyslné dno, bude se z něj ovšem zvedat jen velice pomalu. A i proto by na středoevropských devizových trzích bylo pošetilé kreslit do písku pro rok 2020 výrazné zisky.



Koruna bude také narážet na slabší domácí růst a relativně vysokou úroveň zajištění českých exportérů. Je pravda, že vnější rovnováha se začala v posledních kvartálech opět opatrně zlepšovat, přebytky Česka se zahraničím ale zaostávají za rekordními úrovněmi z roku 2017. A v neposlední řadě zůstává v Česku stále velký objem vrtkavého zahraničního kapitálu, který je hodně citlivý na výkyvy v globální náladě. A to může hrát roli, pokud se například ukáže, že cesta k obchodní dohodě mezi Čínou a USA bude složitější nebo pokud pokračující jednání mezi Británií a EU v roce 2020 nakonec nikam nepovedou… Jednoduše: důvodů, proč koruna může zastavit své zisky, nakonec není vůbec málo.





*** TRHY ***



Zahraniční forex

Americký dolar je pod tlakem kvůli přetrvávajícímu globálnímu optimismu na trzích. Měnový pár se tak posunul do blízkosti 1,12 EUR/USD. Na druhé straně se daří středoevropským měnám - jak zlotý, tak koruna se drží v blízkosti několikaměsíčních maxim.



Ropa

Ropa Brent si užívá vydařený konec roku, když si jen od začátku prosince připsala k dobru 8 % a úspěšně se usadila nad hranicí 68 USD/barel. Do karet hraje cenám ropy kombinace nad očekávání agresivních těžebních škrtů aliance OPEC+ a převládajícího tržního optimismu v souvislosti s první fází americko-čínské obchodní dohody. V posledním týdnu pak ropa profitovala také z překvapivě prudkého poklesu zásob ve Spojených státech, přičemž dominující býčí sentiment nenahlodal ani další rekordní růst americké produkce surové ropy na 12,9 mil. barelů denně.



S ohledem na konec roku doléhá na ropný trh nižší obchodní aktivita. Tradiční data k zásobám však budou v permanenci také tento týden, a to již v úterý z dílny Amerického petrolejářského institutu a netradičně pak v pátek také od EIA.