Elektřina, nájmy či vepřové: Příští rok nás čeká pořádné zdražování.

V roce 2020 budou podle ekonoma růst mzdy. V souvislosti s tím ale porostou i ceny. Zdraží téměř vše, na co si vzpomenete - od elektřiny, přes nájmy až po potraviny. Zejména za vepřové maso si připlatíme.

Mzdy by měly příští rok růst meziročně o 5,5 procenta. Za následek to bude mít silné inflační tlaky, které budou podle ekonoma Lukáše Kovandy patrné po celý rok. "Budou se týkat zejména potravin, kde se projeví nedobrá úroda let 2018 a 2019, případně další faktory, jako je šířící se epidemie afrického moru prasat," uvedl.

Tyto tlaky umocní zejména počátkem roku růst spotřebních daní na alkohol a tabák. V průběhu roku by měly naštěstí slábnout. "Citelné zdražování lze očekávat v případě bydlení. Růst cen nájmů bude pokračovat - zhruba pětiprocentním tempem," předpovídá Kovanda.