Tento týden nabídne dividendy od JPMorgan, Cisco Systems, Deere a spousty dalších

Díky příchodu nového roku také tento týden bude na finančních trzích „zkrácený“. Wall Street však bude v tomto směru vlastně nejméně zasažena, když na Silvestra zde na rozdíl od většiny trhů proběhne běžná seance. Překvapivě zde navíc tento týden bude velmi pestrý z hlediska stanovených rozhodných dnů pro nárok na dividendy. V tomto ohledu níže uvedený tabulkový přehled totiž zahrnuje přes 300 korporací. Lze mezi nimi nalézt také tři zástupce z prestižního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA).

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Nebude to již dlouho trvat a nový rok přinese další výsledkovou sezónu. Sotva za tři týdny se již dočkáme reportů, mezi prvními budou tradičně banky včetně JPMorgan (JPM). Po již navýšení dividendy v minulém čtvrtletí banka akcionářům opět rozdělí 0,90 USD. Druhým zástupcem indexu DJIA je rovněž finanční instituce American Express (AXP), která vyplatí čtvrtletní dividendu 0,43 USD. „Jen“ 0,35 USD pak rozdělí zástupce technologického sektoru Cisco Systems (CSCO). Titul však v porovnání se zmiňovanými dalšími zástupci indexu DJIA nabízí nejvyšší dividendový výnos 3,2 %. Stejně jako AXP se bude s nárokem obchodovat naposledy na Silvestra, zatímco JPM ještě ve čtvrtek.

V týdnu lze nalézt rozhodný den pro požitek i od řady dalších finančních institucí jako například U.S. Bancorp (USB), State Street (STT), First Bancorp (FBNC) či Fifth Third Bancorp (FITB).

Dividendu nabídnou také akcie od farmaceutické Bristol-Myers Squibb (BMY), když firma přistoupila k téměř 10 % navýšení. Vyplatí 0,45 USD. Z technologického sektoru stojí za zmínku akcie Western Digital (WDC) s nadprůměrným dividendovým výnosem téměř 4 %. Výrobce hard disků již 4 roky dividendu nenavýšil, když čtvrtletně vyplácí solidních 0,50 USD. Oba tituly se s aktuálním nárokem budou naposledy obchodovat na Silvestra.

Již na dnes má stanoven ex-date výrobce zemědělské techniky Deere (DE). Dále také i v ČR výrobně aktivní producent cukrovinek Mondelez International (MDLZ) či zbrojař Steel Dynamics (STLD). Tituly se tedy s nárokem na dividendu obchodovaly naposledy v pátek a dnes tak zahájí obchodování s poníženou cenou o daný požitek.

K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.

Poznámka: dividenda zaokrouhlena; dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 27.12.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr

Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.