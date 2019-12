Nový rok 2020. 5 tipů, jak si najít lepší práci

Jsou pro to 3 hlavní důvody. Prvním z nich je, že ke konci roku končí velká část pracovních smluv. Druhým důvodem je čím dál větší dostupnost internetu mezi českými občany. Lidé se učí používat internetové pracovní portály ve větší míře než dříve. A logickým vyplynutím ze situace je i třetí příčina. Lidé prostě využívají situace, kdy je nedostatek pracovníků, tedy že poptávka po zaměstnancích převyšuje nabídku. Firmy jsou proto nuceny přeplácet kandidáty, jež jsou zaměstnáni u jiných firem. A kdo by nechtěl lepší pracovní nabídku na vyšší pozici a s vyšším platem či mzdou, že?

Novým trendem tedy je, že stoupá počet uchazečů o práci, kteří jsou v současné době zaměstnáni, ale přesto hledají nové zajímavější uplatnění na trhu práce. Vysoký růst zájmu je evidován po celé České republice.

Proč lidé hledají novou práci od Nového roku?

Lidé z HR branže si rostoucí zájem o nová místa a vysokou fluktuaci vysvětlují proto, že zde panuje vysoká míra nespokojenosti obyvatel se svou současnou pracovní pozicí. Jsou-li zaměstnanci nespokojení, neznamená to hned, že chtějí změnit práci. Většina lidí má své závazky v podobě splácení hypotéky a obživy své rodiny. Nicméně aktuální situace jim dovoluje o změně přemýšlet, někteří z nich tak příští rok podniknou kroky k možným změnám. Pojďme se nyní podívat na 5 tipů, jak si najít lepší práci na Nový rok 2020.

1) Sledujte nabídky na pracovních portálech na internetu

Vytvořte si účet na některém z internetových webů s pracovními nabídkami. Díky přihlášení a vyplnění kritérií, jak by měla zajímavá práce vypadat, si rychle uděláte představu o aktuálně nabízených pozicích, které budou podle vašich představ. Z celkového množství se vám totiž zobrazí jen ty nejrelevantnější nabídky. Ty nejlákavější z nich, na které budete chtít odpovědět, objevíte během malé chvilky. Mnoho pracovních serverů umožňuje nastavení tzv. hlídacího agenta, ten vám bude vyhovující inzeráty zasílat přímo na váš e-mail v pravidelných intervalech. Záleží, jak často si jejích rozesílku nastavíte. Sami si určíte kritéria, např. lokalitu zaměstnání, požadovanou mzdu či plat, hledaný obor nebo napíšete název firmy, u které byste chtěli pracovat.

2) Napište poutavý životopis, který vás dostane na pohovor

Dobře napsaný strukturovaný životopis je naprostý základ při cestě za lepším pracovním místem. Je to vaše vizitka. Dobře sestavené CV by mělo být dobrou reklamou a prezentací vaší osoby. Při jeho psaní se držte tématu, životopis rozhodně nepište formou slohové práce. Také nepoužívejte otřepané fráze, které jsou na první pohled příliš průhledné. Co se týče praxe a vzdělání, uvádějte je od těch nejnovějších a nezapomeňte na krátký popisek náplně vaší práce.

3) Udělejte dojem na personalistu a okouzlete ho svým vystupováním

Mnoho lidí přímo děsí chození na pracovní pohovor. Obzvlášť když je to první pohovor po mnoha letech. Nejnáročnější to mají absolventi, kteří se musí skutečně prodat, jelikož jim chybí důležitá praxe, ale také lidé, kteří se uchází o lepší práci po mnoha letech. Změna pracovního místa třeba po deseti či dvaceti letech se může zdát jako velmi obtížná.

Je třeba si ale uvědomit, že i na místě náboráře sedí jenom pouhý člověk, který má své strachy a obavy. Třeba se děsí toho, že danou pozici rychle neobsadí tím správným kandidátem. Určitě se nebojte na pohovoru na cokoliv zeptat a veďte dialog. Na konci pohovoru budete pravděpodobně vyzváni, zda máte nějaké dotazy i vy. Využijte tedy svou šanci a zeptejte se na vše, co vás zajímá.

4) Najděte si o firmě co nejvíce informací předem

Nejprve se podívejte na webové stránky dané společnosti a nastudujte si veřejně dostupné informace. Také zadejte název firmy do vyhledávačů Seznam a Google. I tam můžete objevit zajímavé články a recenze. Další volbou může být stránka Atmoskop.cz, kde najdete nashromážděné a přehledné recenze na zaměstnavatele, jež píší skuteční ověření zaměstnanci. Ať už bývalí nebo současní. Hodnocení vyplnila již desítka tisíc lidí a nová stále přibývají. Pomůže vám to lépe se připravit na pracovní pohovor.

5) Velké rozhodnutí o vašem přijetí

Tak už to máte za sebou. Absolvovali jste pohovor a čekáte, až se vám váš budoucí potencionální zaměstnavatel ozve. Neustále kontrolujete telefon a e-mailovou schránku. Uvědomte si však, že o konečném verdiktu ze strany firmy rozhoduje více faktorů. Nejde jen o vaše dosažené vzdělání a praxi, ale také zda jako člověk zapadnete do týmu a mezi současné kolegy, nebo zda jste projevili to správné nadšení a elán v dané firmě pracovat.

Pro aktuální videa z oblasti práce a personalistiky odebírejte kanál Orange Academy. Vyplatí se to!

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

https://orangeacademy.cz/kurzy-personalistiky/rekvalifikacni-kurz-personalistika

Editorka: Zuzana Klímová