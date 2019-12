Tesla spouští prodeje v Číně, akcie na novém historickém maximu

Akcie Tesla (TSLA) letos prošly značně divokým vývojem. Poslední měsíc roku nicméně pro titul i samotnou společnost znamená další milník. Z nově vybudované čínské továrny se mají v pondělí dočkat zákazníci prvních vozů Modelu 3. Akcie Tesla se pak v pátek v reakci obchodovaly na nových historických maximech nad hranicí 435 USD, nakonec mírně zaostaly za čtvrtečním historicky nejvyšším závěrem, když týden zakončily na 430,38 USD (-0,13 %). Trh oceňuje firmu již na téměř 78 mld. USD, tedy oproti automobilce Ford na více než dvojnásobek či o zhruba 15 mld. USD více než produkčně ještě výraznější General Motors.

Letos v květnu jsme v článku Akcie Tesly i čínské Tesly na nových minimech zmiňovali naopak pokles akcií Tesla na tehdy téměř 2,5letá minima, resp. v té souvislosti i výraznou technickou hranici 180 USD. Titul ji následně v úvodu června otestoval a úspěšně na ni našel podporu. Během následných zhruba 7 měsíců tak svou hodnotu více než zdvojnásobil, resp. investorům, kteří v tu dobu akcie nakoupili, přinesly k pátku zhodnocení již zhruba 140 %. Za celý letošní rok lze nicméně zatím hovořit o posunu akcií Tesla „jen“ necelých 30 %.

Letošní vývoj akcií Tesla (TSLA)

Shortaři prodělávají

Šéf Elon Musk několikrát varoval či se přímo vysmíval investorům spekulujícím na pokles akcií Tesla (TSLA). Z dnešního pohledu se může vysmívat ještě více, když investoři sázející na pokles akcií Tesla dle všeho v souhrnu prodělávají miliardy dolarů. Akcie Tesla, ve vztahu nejen k free floatu, byly a stále vlastně jsou navíc dlouhodobě jedny z nejzashortovanějších na trhu. Celá emise nyní čítá zhruba 180 mil. akcií, v létě bylo přitom prodáno na krátko i přes 43 mil. akcií, tedy téměř čtvrtina!

Vývoj short pozic akcií Tesla (TSLA) v roce 2019





Jak zobrazuje i náš grafický přehled, pohled investorů na budoucí vývoj akcií doznával letos z hlediska short pozic volatilní vývoj. I přes jejich výrazný pokles v posledních týdnech jich k polovině prosince zůstávalo otevřeno více než v úvodu roku.

Na druhou stranu zavírat teď prodělečnou short pozici by nemuselo být výhodné, resp. na zvážení by mohlo být i otevření nových. Titul má za sebou výraznou rally a přinejmenším krátkodobý oddech je nasnadě. Naznačuje to například také indikátor RSI(14), který se již dostal k nezvyklé úrovni 85. Překvapením by v příštím roce nebyl pokles k předchozím maximům, resp. tedy k hladině 380 USD.

Čínská Tesla aneb akcie NIO nyní naopak pod tlakem

Na Wall Street se obchodují akcie i jiného výrobce elektromobilů NIO (NIO), tedy čínské firmy Weilai, jejíž název v překladu znamená Blu Sky Coming neboli modrá obloha přichází. Vzhledem k tomu, že v jejím byznysu lze v řadě ohledů spatřovat výraznou podobnost s Teslou, získala rychle přezdívku „čínská Tesla“.

Jak jsme již dříve popisovali, vývoj akcií NIO v návaznosti i na vývoj samotného byznysu firmy by šlo přirovnat k „infarktovému EKG“. Oproti říjnovým historickým minimům se nyní titul sice nachází o zhruba 100 % výše, avšak i jen k ceně z IPO (6,26 USD) má stále výrazně daleko. Poslední dny se navíc vydal proti trhu, resp. proti akciím Tesla. V pátek akcie NIO zakončily na 2,42 USD (-3,59 %). Od čínského producenta se nervózně očekávají další zprávy zejména o prodejích jejích elektromobilů.

Valná hromada na Silvestra

NIO v polovině měsíce oznámila konání valné hromady v neobvyklý termín 31. prosince. Zajímavostí navíc je, že akcionářům nebude v Šanghaji předložen žádný návrh ke schválení. Výroční valná hromada má být jen jakýmsi otevřeným fórem pro možné jednání s vedením společnosti. A to jistě bude mít co vysvětlovat. Přestože poslední měsíce přinesly zlepšení, NIO zdaleka zaostává za očekávanými prodeji svých elektromobilů ES6 a ES8.

Probírat se jistě bude i ekonomická situace firmy, když NIO v mezičase také uvedla, že den před valnou hromadou zveřejní hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí. Uvidíme, zda ztráta firmy opět překročí její příjmy. Web firmy navíc nyní naznačuje nečekané dnešní představení dalšího elektromobilu. Místo dříve avizovaného sedanu ET7 zřejmě kupé EC6. Podrobnosti přineseme v příštím týdnu.