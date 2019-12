Akcie v USA přešlapovaly v závěru týdne na místě - při historických maximech

Konec svátečního týdne nepřinesl na americký akciový trh nic nového. Akcie se udržely při svých historických maximech a obchodovalo se za velmi nízké volatility. Důvodem bylo minimum nových kurzotvorných zpráv. Dalo by se povědět, že závěr letošního roku je pravým opakem závěru toho loňského. Je tedy na místě otázka, zde je po roce vše co bylo černé za jediný rok růžové? Ano, mnohé obavy zmizely, respektive se snížily a výhled na rok 2020 se tak zlepšil. To je pro investory samozřejmě skvělá zpráva a co více si přát než akcie na maximech a poklidný závěr roku! Je však třeba mít stále na paměti, že i přes dílčí úspěchy ve vyjednávání mezi USA a Čínou, je stále situace poměrně křehká a je tak jistě na místě zisky zamykat a sledovat další dění velmi důkladně. Obzvláště pak nyní, kdy jsou valuace mnohých akcií již poměrně vysoko. V případě negativního překvapení pak může být reakce výraznější. Doufejme ale, že pozitivní nálada ještě nějakou dobu vydrží a Donald Trump nás opět nepřekvapí nějakým ze svých nápadů.

Nejlépe se dnes dařilo telekomunikačnímu a nemovitostnímu sektoru. Naopak nejslabší technologický (Alphabet -0,6 %, Apple -0,04 %, AMD -1 %) a finanční sektor (Bank of America -0,5 %, Citigroup -0,2 %). Je však třeba ještě jednou zmínit, že pohyby žádného z hlavních odvětví nebyly velké a v podstatě trhy oscilovaly kolem nuly.

Za zmínku pak dnes ještě stálo ohlášení zásob ropy, které bývá tradičně ve středu, ale kvůli svátkům bylo posunuto na dnešek. Zásoby byly nižší než se očekávalo v případě ropy a benzínu, u destilátů pak naopak mírně vyšší. Reakce ropy však nebyla výrazná - i ta oscilovala v takřka celý den kolem nuly.