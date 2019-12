Brno: Poslední víkend roku nabídne vesmír, sportování zdarma, šifry a betlémy

(and) – Máte už dost pohádek, cukroví a vánočního lenošení? Pak byste si neměli nechat ujít některou z akcí, které se v Brně konají poslední víkend tohoto roku. Své si v programu najdou lidé, kteří se zajímají o vesmír, výstavy, hádanky i nejrůznější sporty.

Děti, jejich rodiče i prarodiče si mohou užít den plný zábavy a poznávání vesmíru na Hvězdárně a planetáriu Brno na Kraví Hoře. Celou sobotu 28. prosince budou promítány 2D projekce pořadů v digitáriu za zvýhodněné vánoční vstupné. Připravené budou volně přístupné programy pro děti. Návštěvníci si prohlédnou i pohyblivé modely brněnských modelářů nebo si zapózují s kosmonautem. Program je připravený od 10:00 do 18:00 hodin.

Do neděle mohou lidé stihnout obdivovat 70 betlémů v letohrádku Mitrovských. Tradiční i moderní ztvárnění a betlémy z různých koutů České republiky i z exotických zemí budou k vidění od 10:00 do 16:00 hodin. Výstava je doplněná o floristické dekorace a stromečky s ozdobami.

Milovníky luštění, kvízů a logických úkolů by si neměli nechat ujít Šifrovací víkend hrou, který si pro zájemce připravilo Turistické informační centrum. Dvě týmové hry s názvem Tajemství Staré radnice a Tmavomodré dobrodružství jsou určené pro skupiny 2–5 hráčů. Připravené jsou zejména pro dospělé luštitele, ale užít si je mohou i děti z druhého stupně základních škol nebo středoškoláci.

Ode dneška do neděle se také konají dny sportovišť . Po vánočních pochoutkách si tak mohou lidé dát do těla ve více než desítce brněnských sportovních areálů. Vstup je v těchto dnech zdarma. Do letošního ročníku se zapojil mimo jiné Městský plavecký stadion Lužánky, lázeňské a relaxační centrum Rašínova, aquapark v Kohoutovicích, Hudy lezecká stěna Brno nebo kluziště za Lužánkami a minigolf ONE.