Počasí do Silvestra: Vpád zimy, potom znovu oteplení

Počasí teplé a mírné zimy pokračuje. V sobotu ovšem nastane změna a teploty se vydají směrem dolů do míst, kde by aktuálně měly být. Noční teploty budou hluboko pod bodem mrazu, odpoledne bude kolem nuly. Sněhových srážek bude relativně málo, mimo hory to bude stačit maximálně na poprašek nebo pár cm nového sněhu. S novým týdnem se ve výšce znovu výrazně oteplí. Jak často zmiňujeme, teploty a proudění ve výšce (hlavně kolem 1 500 m n. m.) rozhoduje o zimním počasí nejvíc. Od úterý se tedy více oteplí, do hry se dostane více mlh a nízké oblačnosti a sněhové srážky se přestěhují zpátky do hor, přechodně nebude sněžit ani tam a objeví se déšť. Silvestrovská noc bude lehce mrazivá nebo bude teplota blízko nuly.

O víkendu vpád zimy

V sobotu bude oblačno, ojediněle sněhové přeháňky nebo občasné sněžení. Na vrchovinách a horách místy. Nejvíce srážek bude v severovýchodní polovině země. Teploty -2 až 2 °C. V neděli bude polojasno. Na východě bude oblačnosti více a právě tam místy sněžení. Teploty -3 až 1 °C. V pondělí bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle mlhy. Teploty -1 až 3 °C. V úterý bude skoro jasno, polojasno. Ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Teplota by měla vyskočit na 3 až 7 °C. Ve středu bude nejčastěji oblačno. Ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 2 až 6 °C. V dalších dnech to prozatím vypadá na nové srážky od západu, teploty podobné.

Mrazivé noci do půlky nového týdne

Noci budou velmi mrazivé zejména ke konci víkendu a na začátku nového týdne. Na východě může být na sněhové pokrývce až -10 °C. Na ostatním území nejčastěji mezi -3 až -7 °C. Hory mohou připravovat zimní sezónu naplno. Problémem budou v lednu další oteplení ve výšce i u země. Zima začala jako rekordně teplá. Na velké části území zapršelo, což je dobrá zpráva pro spodní vody. Krajina by ale potřebovala sněhovou peřinu.