Na občanku si můžete počkat i u kadeřníka, Plzeň zpříjemňuje návštěvu úřadů

Novinka v podobě vylepšeného pořadníkového systému čeká na návštěvníky plzeňských magistrátních úřadů. Každý nově příchozí nyní dostane vytištěný lístek s časem, kdy přijde na řadu. Pokud je čekací doba delší, může tak dotyčný odejít mimo úřad, třeba na kávu či ke kadeřníkovi. Tam si v mobilu kontroluje, jak se fronta posouvá. Současně má i možnost své pořadí ve frontě jedenkrát o 20 či 40 minut posunout. Do webového rozhraní se klient dostane buď načtením QR kódu na lístku nebo přepsáním webového odkazu (rovněž uveden na lístku). Projekt je součástí konceptu Smart City Plzeň, který přináší Plzeňanům řešení pro lepší a pohodlnější život.

ilustrační foto (vyřízení občanských průkazů/ pasů)

„Jako město shromažďujeme podněty od občanů a snažíme se udělat maximum pro to, abychom Plzeňanům zpříjemnili život. Jednou z oblastí, ve které se stále posouváme kupředu, je i vyřizování úředních záležitostí. Asi každý z nás někdy zažil zaplněnou čekárnu na úřadě a dlouhé čekání na odbavení. My jsme se rozhodli hledat cestu pro všechny, kteří by chtěli tuto dobu využít jinak, po svém. Ať už počkat ve vedlejší kavárně nebo si zatím třeba zajít na nákup. Tento jednoduchý a přehledný systém je rozhodně dalším krokem ke zvýšení komfortu našich obyvatel,“ řekl primátor města Plzně Martin Baxa.

Každý nově příchozí obdrží na úřadě tak jako doposud vytištěný lístek s vyvolávacím číslem. Na lístku nyní přibyly další informace, a to předpokládaná doba čekání, vytištěný QR kód a také webový odkaz. „Na základě průměrného vývoje front systém orientačně spočítá dobu, kterou bude klient na přijetí u přepážky čekat. Odhad v testu byl poměrně přesný, zatím se nám potvrdilo, že odchylka je maximálně okolo 5 až 10 minut (podle typu zpracovávaných agend). Pokud má například půl hodiny čas a nechce čekat na úřadě, stačí naskenovat QR kód nebo přímo zadat webovou adresu uvedenou na lístku a dostane se do webového rozhraní, ve kterém odkudkoliv sleduje, jak se vyvíjí situace s klienty před ním,“ vysvětlil Petr Triner, ředitel Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně.

Podle Bohuslava Horaise, ředitele úseku Podpora uživatelů Správy informačních technologií města Plzně, systém počítá i se situací, kdy se posun ve frontě neočekávaně urychlí. „Samozřejmě se může stát, že někdo stráví z nejrůznějších důvodů u přepážky kratší dobu než je běžné, a tím posune frontu skokově kupředu. Proto jsme dali v rámci aplikace možnost vstoupit do fronty v pozdějším čase, a to o 20 nebo 40 minut déle. Toto je ale možné jen jedenkrát, výhradně ve chvíli, kdy by se klient nebyl schopen kvůli neočekávané změně vrátit na pracoviště úřadu včas,“ uvedl.

Systém pořadníku doplněný o výše uvedenou funkcionalitu mohou lidé momentálně využít na třech pracovištích Magistrátu města Plzně. „Jedná se o Odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů na náměstí Republiky, Živnostenský úřad města Plzně a Odbor registru vozidel a řidičů. Jednotlivá pracoviště mají samozřejmé svá specifika. Například co se týká vyřizování občanských průkazů a cestovních pasů, zde se fronty tvoří nárazově, a to hlavně v období spojeném s prázdninami a odjezdy na dovolenou, v rámci agendy týkající se registru řidičů a vozidel, zde je četnost odbavování vysoká po celý rok. Odborníci na realizaci projektu pracovali zhruba měsíc,“ uzavřel Vlastimil Gola, radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.

Text: Eva Barborková