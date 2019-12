US předvánoční nákupy opětovně trhaly rekordy - poslední sobota za 34,4 mld. USD

Americká předvánoční nákupní sezóna letos s největší pravděpodobností opětovně trhala rekordy. Podle statistik eMarketer a Customer GP jen během poslední soboty před vánočními svátky obchodníci v USA za zboží utržili rekordních 34,4 mld. USD , což byl více jak čtyřnásobek oblíbeného Cyber Monday.Podle statistik nerostly pouze tržby obchodníků, ale také celkový počet nakupujících. Podle statistik Prosper Insights & Analytics se v sobotu loňského roku předvánočních nákupů zúčastnilo celkem 134,3 miliónu Američanů a letos by to mělo být ještě o něco více.Také v letošním roce stoupl podíl online prodejů. Ty se na celkových předvánočních prodejích podílely z 14,6% a meziročně dosáhly růstu o 18,8%.Podle statistik Mastercard celkové tržby prodejců v předvánoční nákupní sezóně, která obvykle začíná oslavou Díkůvzdání stouply bez započtení automobilových prodejů meziročně o 3,4%.Prodeje obchodních domů jako celku klesly o 1,8%, online prodeje se zvedly o 6,9%. Online prodeje oblečení stouply dokonce o 17%.Podle odhadů National Retail Federation americké sváteční tržby maloobchodu za poslední 2 měsíce roku stouply meziročně o 3,8-4,2%. Průměr za posledních 5 let se přitom pohybuje na úrovni +3,7%.