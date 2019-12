Optimisticky do nového roku

V posledních měsících bylo už téměř pravidlem, že se nálada v české ekonomice neustále zhoršovala. Prosinec je ovšem výjimkou, protože jak podnikatelé, tak spotřebitelé, byli tentokrát optimističtější. Zlepšila se dokonce nálada v průmyslu a zlepšily se dokonce i vyhlídky firem pro další tři měsíce. Podniky nevidí svoji současnou situaci nějak růžověji oproti předchozím měsícům, spíše s mírným optimismem hledí do blízké budoucnosti.





A totéž platí i pro stavebnictví, kde se navíc čeká další zvýšení zaměstnanosti. Tedy pokud se firmám podaří najít potřebné pracovníky, neboť jejich nedostatek je stále limitujícím faktorem expanze tohoto odvětví. Nižší je naproti tomu důvěra obchodníků, kteří mimochodem zřejmě v tomto měsíci zažili největší vánoční nákupy všech dob.





A optimističtěji hledí do budoucna i spotřebitelé. Jejich důvěra se v prosinci opět zvýšila s tím, že opadají obavy ze zhoršení celkového ekonomického vývoje i vlastní finanční situace. Obavy z nezaměstnanosti jsou sice vyšší, ale to zřejmě zapadá do obrázku zpomalující ekonomiky Na druhou stranu spotřebitelé alespoň podle tohoto průzkumu nevěstí žádný Armageddon, který by je nutil přehodnocovat nákupy a měnit chování jako v minulé recesi. A to je před koncem roku nepochybně dobrá zpráva vzhledem k tomu, že spotřeba je v letošním roce největším hybatelem ekonomického růstu. A v příštím roce tomu nebude jinak. Celkově je vidět, že ekonomiku – navzdory četným negativním zprávám ze zahraničí – strach zatím rozhodně neopanoval.