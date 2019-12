Nálada českých spotřebitelů se v prosinci zlepšila meziměsíčně nejvýrazněji za více než pět let, obchodníci tedy mohou čekat rekordní tržby z povánočních výprodejů

Důvěra českých spotřebitelů se v prosinci v porovnání s listopadem poměrně citelně zvýšila. Hodnota příslušného indexu meziměsíčně stoupla o 2,8 bodu, nejvýrazněji od listopadu 2014, tedy za více než pět let. Důvěra spotřebitelů je nyní nejvyšší od letošního srpna. Obchodníci tedy mohou vyhlížet vysoké tržby i během povánočních výprodejů. Z prosincového šetření Českého statistického úřadu plyne, že se pro nadcházející období snížily obavy spotřebitelů z jejich vlastní finanční situace, oproti listopadu také klesla jejich obava z růstu cen.

Češi letos před Vánoci přitom utráceli rekordně. Celkově letos v online obchodech Češi utratí zhruba o patnáct procent více než loni. V online obchodech ale nakupuje stále jen část z nich. Podle údajů Eurostatu v online obchodu loni uskutečnilo alespoň jeden nákup zhruba 60 procent Čechů, kteří jsou tak v tomto ohledu na průměru zemí Evropské unie. Letos bude číslo nepatrně vyšší, nepřesáhne však 65 procent. Pro srovnání, v roce 2008 uskutečnilo alespoň jeden nákup online jen 23 procent Čechů.

Tuzemští obchodníci se však letos mohou na podobné tržby těšit i po Vánocích, i vzhledem ke zmíněnému příznivému vývoji prosincové spotřebitelské důvěry. Jsou-li minulé Vánoce vodítkem, Češi utratí v povánočních výprodejích na e-shopech zhruba 95 procent toho, co utratili před Vánoci. Silný nápor v e-shopech, ale i v kamenných prodejnách bude po vánočních svátcích poprvé patrný právě dnes (25. a 26. prosince si Češi navzdory možnosti nákupu online dají ještě od velkého nakupování „pauzu“ a budou se spíše věnovat hodování, cukroví, návštěvám a rozjímání) a pak hlavně v týdnu od 6. ledna 2020, kdy už tedy půjde spíše o novoroční slevy.

Během tří povánočních výprodejových týdnů utratí Češi v e-shopech o zhruba 70 procent více než v průměru během celého roku. V kamenných obchodech bude nápor poprvé patrný dnes, protože na 1. i 2. svátek vánoční musely mít ty s plochou nad 200 metrů čtverečných ze zákona zavřeno. Povánoční slevy bývají často výhodnější než slevy předvánoční, například ty během akcí typu Black Friday. Značný pokles cen lze po Vánocích čekat třeba u oděvů.

Poskytnutí slevy, ať už jde o slevu povánoční či novoroční, není důvodem k omezení zákazníkova práva zboží reklamovat nebo vrátit do čtrnácti dní v případě zakoupení online. Ať už zákazník nakoupí za jakoukoli cenu, vždy platí, že jej může reklamovat po dobu 24 měsíců od převzetí. Výjimkou jsou slevy poskytnuté individuálně na vadný kus. Vada a sleva musí být v takovém případě ovšem explicitně uvedeny na dokladu o koupi. Zákazník by však neměl otálet. V nejsilnější pozici vůči prodejci je tehdy, pokud zboží reklamuje už během šesti měsíců od převzetí. Pokud se totiž v této době vada projeví, má se za to, že existovala již před zakoupením; bezvadnost zboží bude muset prokazovat prodejce. Po uplynutí šestiměsíční lhůty už je to naopak zákazník, který musí prokazovat – to, že si vadu nezpůsobil sám.

Obchodníci někdy mohou reklamaci odmítat uznat s tím, když zákazník zboží zakoupil v akci „X + 1 zdarma“. Mohou totiž argumentovat, že záruka se vztahuje pouze na zaplacené zboží, nikoli na darované. Pokud však oba kusy zboží od sebe nelze odlišit, jedná se o množstevní slevu a zákazník může reklamovat každý kus zvlášť.

Bezdůvodné vrácení zboží e-shopu ve čtrnáctidenní lhůtě po zakoupení není totéž, co uplatnění zákonného práva reklamace. Možnost bezdůvodného vrácení poskytují jen některé e-shopy (ale i některé kamenné prodejny), takže je vhodné se na toto možnost vždy informovat, ideálně ji mít potvrzenu písemně. Bez udání důvodu lze vrátit jen některé druhy zboží, například to, které nepodléhá rychlé zkáze. Těžko lze po čtrnácti dnech vracet třeba potraviny nebo květiny.

Lukáš Kovanda, Ph.D.