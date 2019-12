Ne příliš vydařené Vánoce librových obchodníků

Obchodníci se po sváteční pauze opět vrací na trhy. Zatímco akcioví investoři mohou slavit historicky první pokoření hranice devět tisíc bodů u technologického indexu Nadsaq, o něco méně radosti je u jejich librových kolegů. Po nadšení z výsledku předčasných voleb došlo na uzavírání pozic, následná nervozita kolem dalšího scénáře britského odchodu z EU pak vše umocnila.

Výsledek librového výplachu bylo ještě před Štědrým dnem pokoření hranice 1,3000 GBPUSD. Jak upozornil analytický tým banky Credit Agricole, šlo spíše o korekci než o změnu trendu. I přesto banka uvedla, že svou otevřenou pozici na libře raději uzavřela. Na druhou stranu, analytici z Credit Agricole stále tvrdí, že prostor pro nárůst geopolitické nejistoty je omezený, což celkově vyrovnává otevřené spekulativní pozice na libře.

A potvrzují to i poslední data CFTC. Byť zveřejněná se zpožděním k 17. prosinci, trend uzavírání short pozic pokračuje. Ke zmiňovanému týdnu byly čisté otevřené short pozice u GBP sníženy o 17 tisíc. Přibližujeme se tak k situaci téměř vyrovnaného počtu long a short pozic.

Při letmém pohledu na doporučení, která shrnuje agentura Bloomberg, i přes výplach z posledních dní se libra těší relativně pozitivnímu výhledu. Banka Standard Charterd predikuje silnější GBP, avšak obchodníci musí počítat se zvýšenou volatilitou. Cílovou cenu banka nastavila na 1,3800 GBPUSD ke třetímu čtvrtletí 2020 a následně na 1,4000 GBPUSD na konci čtvrtého. Banka Standard Chartered rovněž věří, že jakmile dojde na uklidnění nejistoty ohledně brexitu a jeho lednového termínu, libra opět nabere směr k silnějšímu hodnotám. V rámci svého doporučení se zaměřuje na pár EURGBP, kde sehraje roli i tlak na společnou měnu vyvolaný akomodativní měnovou politikou ECB. Cílovou cenu banka nastavila na 0,8150 EURGBP.

Je patrné, že většina bank pracuje primárně s britským geopolitickým děním. Možnou brzdou librových zisků by ale mohla být politika Bank of England. Ta sice na prosincovém zasedání ponechala sazby beze změny, našli se dva centrální bankéři hlasující pro jejich snížení. My se v tomto směru přikláníme k úrokové stabilitě během první poloviny příštího roku. Hlavní roli bude mít minimálně na začátku 2020 brexit a jeho lednové (ne)uskutečnění.

Pokud bychom měli vycházet z opčního trhu, v měsíčním tenoru sice převažuje zajištění proti oslabení libry, je však patrné, že převaha put opcí GBPUSD na cally v posledních dnech slábne. Dalo by se tak říci, že investoři začínají variantu odchodu s dohodou více započítávat do svého rozhodování. Mnohem větší nejistota panuje kolem načasování, a případného zafixování, konce termínu tranzitního období. To bude podle nás proměnná číslo jedna příštího roku. Všeobecně totiž panuje představa, že vypořádání všech vztahů s EU zabere mnohem více času, než jak se spekuluje o konci prosince 2020.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1140 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,30 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1045 do 1,1113 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,48 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,42 až 25,53 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,94 až 23,08 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

