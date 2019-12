Počasí v Čechách a na Moravě: Česko zasypal nový sníh, v pátek a sobotu napadnout může skoro půl metru. Mapa a předpověď.

Od rána se někteří řidiči musejí potýkat se zasněženými silnicemi především v Ústeckém, Libereckém a Zlínském kraji. Zatím jsou naštěstí sjízdné, i tak by měli být lidé opatrní. V průběhu dne se bude situace zhoršovat. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by mohlo od pátku do soboty na některých místech napadnout i 40 centimetrů čerstvého sněhu.

Přírůstky sněhu během 27. 12.

V Ústeckém kraji jsou některé silnice sjízdné se zvýšenou opatrností, jelikož byly chemicky upravené, uvedl portál dopravniinfo.cz. Řidiči by proto měli v těchto místech jezdit pomalu. Stejně na tom je také Liberecký kraj. Problémy mohou nastat například u Kořenova nebo v Harrachově.

Vrstva sněhu zasypala také silnici II. a III. třídy v Krkonoších. Sněhové přeháňky trápí řidiče i v Beskydech, kde se vytváří nový sníh. A podobně je na tom Vsetínsko ve Zlínském kraji. Na Šumavě v Plzeňském kraji se zase tvoří na silnici námraza.

Postupně začne během pátku sníh přibývat. Zatím je podle ČHMÚ nejvíce sněhu na Šumavě a v Beskydech, a to kolem 60 centimetrů. Krkonoše a Jeseníky hlásí 30 – 60 cm, Krušné hory 30 cm a Orlické hory dvacet centimetrů.