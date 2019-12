Rozbřesk: Nadílka nových státních dluhopisů bude příští rok výrazně menší

Výrazně méně nových státních dluhopisů slibuje pro rok 2020 nová Strategie financování a řízení státního dluhu, kterou vydalo Ministerstvo financí ČR. Zatímco ještě v tom letošním MF potřebovalo pro financování splatného dluhu a schodku rozpočtu cca 329 mld. korun, které mělo podle svých záměrů (aktuální strategie) na trhu vypůjčit, v příštím roce je o poznání skromnější. Na pokrytí starých dluhů a naplánovaný rozpočtový deficit bude potřebovat vydat papíry jen za 271 mld. A ve svém výhledu navíc počítá, že v následujících dvou letech bude nabídka nových papírů ještě chudší, tedy pokud se letos nepřikloní více na kratší konec křivky.

To se však teprve ukáže, protože rámcový emisní plán je poměrně obecný. Na střednědobých cílech se sice nic nemění, ale přece jen jsou „jen“ střednědobé. Podle nich by podíl krátkodobého dluhu neměl překročit 20 % a cílová průměrná splatnost zůstává na šesti letech plus mínus čtvrt roku. Kromě nových papírů MF hovoří jak o výprodeji bondů ze svého portfolia, tak i o dalších spořících dluhopisech pro obyvatelstvo. Dlužno dodat, že role domácností při financování státního dluhu zůstává navzdory zajímavým podmínkám nadále spíše jen symbolická.

Potřeba financování státu se jako již tradičně odvíjí primárně od objemu splatného dluhu a aktuálního deficitu státního rozpočtu. A právě ten může v příštím roce s celkovým objemem financování přece jen trochu zahýbat. Stejně jako v letošním roce počítá se čtyřicetimiliardovým schodkem, i když růst ekonomiky bude s největší pravděpodobností nižší, zatímco tlak na výdajovou stranu – především ve formě sociálních výdajů – vzhledem k prioritám vlády dále naroste. Měsíční výsledek hospodaření státu se tak může po letech stát pro finanční trhy opět docela zajímavým ukazatelem. Otestovat si ho mohou už 3. ledna, kdy stát (MF) odkryje, jak hospodařil v letošním roce. Bude to nepochybně zajímavé číslo s ohledem na fakt, že už v listopadu se mu podařilo vytáhnout schodek na téměř 40 mld. korun. V každém případě v těchto podmínkách vypadají parametry schváleného rozpočtu na rok 2020 už v tuto chvíli jako docela optimistické.



TRHY



Koruna

Koruna vstupuje do jednoho z posledních obchodních dnů letošního roku pod hranicí 25,50 EUR/CZK. Zdatně tak ustála výsledek posledního zasedání bankovní rady ČNB, která se do zvyšování úrokových sazeb a rozšiřování úrokového diferenciálu rozhodně nehrne. Navíc koruna sama o sobě nyní vlastně část práce odvedla za ČNB sama, neboť je o necelé procento silnější, než si centrální banka plánovala. A to ani pro první kvartál není prognóza centrální banky v případě koruny nijak ambiciózní, neboť předpokládá průměrný kurz vůči euru 25,50. Dnes by na domácím poli korunu nemělo v podstatě nic překvapit, neboť první čísla přijdou na řadu až po Novém roce. A tak nějak se dá počítat s tím, že nebudou zrovna nejlepší.



Zahraniční forex

Oproti začátku týdne je dolar vůči euru zase o něco slabší. Dnešek je na události velmi chudý, a tak vývoj na trhu bude spíše pod vlivem konce roku, než třeba měsíční zprávy ECB. Poslední zajímavé statistiky přijdou na řadu až na Silvestra a ty důležité až po Novém roce. Půjde o evorpskou nadílku PMI a ISM, které ukáží, jak si ekonomiky na obou stranách Atlantiku vedly v posledním měsíci roku.