Zopakuje se příští rok divoká jízda s Beyond Meat?

Jeden z akciových trháků letošního roku, společnost Beyond Meat, by v příštím roce mohl vyběhnout na mnoho odrazových můstků – a odskočit z nich jedním i druhým směrem. I kdyby jí ale hvězdy přály, nejsou analytici přesvědčeni, že by se letošní hvězdný výkon mohl podobným způsobem zopakovat.

Akcie tohoto amerického výrobce rostlinných náhražek masa stojí nyní kolem 76 USD, o více než 200 % víc, než když se v květnu začaly v USA obchodovat. A to i přesto, že od konce července, kdy byly na vrcholu slávy, ztratily dvě třetiny hodnoty. I přesto však Beyond Meat patří mezi deset nejlepších nováčků amerických burz tohoto roku.

Tržní hodnota firmy teď dosahuje skoro 5 miliard USD. Konkurence se ale zhušťuje a mnoho analytiků je na vážkách. Příští rok chce v maloobchodu posílit firma Impossible Foods, největší konkurent Beyond Meat. Impossible Foods svou vegetariánskou party rozjel v amerických supermarketech. S podobnými nabídkami navíc přicházejí i další firmy, třeba Nestlé, Kellogg, Tyson Foods a jiné.

Beyond Meat sice podepisuje nové a nové dohody o spolupráci, investoři ale čekají, jak skončí probíhající pokusy v McDonald´s a v Subway Restaurants, a jednorázový letní test v KFC. Dostanou se nemasové burgery do celostátní nabídky, nebo jim bude stačit jenom užší verze v podobě „časově omezené nabídky“?



Velkým vítězství by samozřejmě byla smlouva s McDonald´s. Zpátky na vrchol z letošního léta by to ale Beyond Meat už vrátit nemuselo.



Průměrná cílová cena pro nadcházejících 12 měsíců nyní činí 104 USD. Ze současné ceny by se tudíž titul musel zvednout o 37 %. Dokonce i nejoptimističtější odhad, totiž cílovka na 185 USD, by pořád znamenal menší zisk, než je letošní 200% rally.

Pokud jde o aktivity v McDonald´s, analytik UBS Steven Strycula odhadl tuto příležitost na 300 milionů USD v případě, že by se Beyond Meat stala jediným dodavatelem tohoto fast-food řetězce. Ten by ale možná mohl chtít vyzkoušet vícero dodavatelů.

Z testování rostlinných burgerů v kanadských supermarketech McDOnald´s toho na veřejnost zatím moc neprosáklo. A z toho, co se ví, jednoznačný závěr nevyplývá. Konečný výsledek by přitom mohl být znám až za několik čtvrtletí. McDonald´s toho totiž po provozní stránce zkoumá hodně, třeba to, jak rozšíření menu o novou položku ovlivní rychlost v drive-through a celkový dojem v restauraci.

Dalším klíčovým prvkem jsou pokusy o expanzi do zahraničí. Firma agresivně buduje infrastrukturu v Evropě a pokukuje také po Asii, uvedl v říjnu generální ředitel Beyond Meat Ethan Brown. Podle analytika společnosti Berenberg Donalda McLeeho má Beyond Meat oproti Impossible Foods „zahraniční výhodu“, kterou investoři nepochopili. Impossible Foods bude totiž v Evropě i v Číně potřebovat vládní souhlas s hemem, což je „kouzelná ingredience“ vyrobená z geneticky modifikovaných kvasnic. Beyond Meat ale podle svých slov geneticky modifikované složky nepoužívá.

V Číně by ovšem mohly být mínusem odlišné stravovací návyky a kultura: rostlinné proteiny tu nejsou nic nového, zatímco maso se stále považuje za symbol, který dokládá společenské postavení. No a obavy o životní prostředí do chování spotřebitelů zatím tolik nepronikly. V zemi s více než miliardou více či méně hladových krků – a mnohem větší poptávkou po druzích jídla, jako jsou knedlíčky - by Beyond Meat možná musel rozšířit portfolio.

