Počet pěstounů, kteří se dlouhodobě starají o děti, v Česku roste

Pěstounů, kteří se v Česku dlouhodobě starají o opuštěné děti, podle ročních výkazů ministerstva práce a sociálních věcí přibývá. Na konci loňského roku o alespoň jednu dívku nebo chlapce pečovalo 11 529 pěstounů a za čtyři roky se jejich počet zvýšil o zhruba 1 300. Iniciativa Dobrý start vyzývá vládu, aby změnila zákon o ústavní péči a podpořila zkvalitnění systému podpory dětí, které vyrůstají mimo domov. S množstvím pěstounů přibývá i dětí, o které se starají. K poslednímu prosinci 2018 bylo v pěstounské péči umístěno 11 643 dětí, z nichž 394 trpělo nějakou formou postižení. Ke konci roku 2014 bylo v pěstounské péči "pouze" 9 771 dětí, o které pečovalo 10 244 pěstounů. Od roku 2010 ročně přibývalo kolem 400 dětí v pěstounské péči, počet samotných pěstounských rodin se ale zvyšuje zhruba čtyřikrát pomaleji. Novelu zákona o ochraně dětí měla vláda na programu letos v září, ale v praxi lze se změnou počítat až v průběhu roku 2021 a s částí novely zákona dokonce až roku 2027. Pěstoun, který dlouhodobě pečuje o opuštěné nebo ohrožené dítě, má nárok na odměnu. Její výše je upravená podle toho, o kolik dětí pečuje a jestli trpí nějakým postižením. Za jedno dítě v péči je pěstounovi vypláceno 12 000 Kč, za dvě děti už 18 000 Kč, a pokud pečuje alespoň o tři děti, případně o alespoň jedno dítě, které je na něm kvůli postižení závislé, může dostat dle informací úřadu práce až 30 000 korun. Pěstouny často bývají příbuzní dětí, většinou prarodiče. Jejich odměnu za péči o dítě by měla upravovat právě novela zákona, podle které by už členové rodiny neměli na peníze od státu nárok. S tím ostře nesouhlasí některé nevládní organizace, které se péčí o děti zabývají. Pěstounské péči vyjadřuje podporu zejména iniciativa Dobrý start, tvořená experty z různých oborů. Ta se navíc dlouhodobě vymezuje proti tzv. kojeneckým ústavům, které by dle Dobrého startu měly z Česka zmizet a být nahrazeny právě pěstouny nebo adopcí. V řadě zemí Evropy do kojeneckých ústavů nepřijímají děti, mladší sedmi let.

"Dítě by mělo být v systému, který reaguje na jeho potřeby, neměl by to být systém, kterého se dítě bojí," řekl na listopadové konferenci Dítě v systému Josef Smrž z Krajského ústavu Středočeského kraje s odkazem na to, že rodina, byť jen náhradní, je vždy lepším řešením než neosobní prostředí státního ústavu.