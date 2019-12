Dnes na burzách v USA zvítězila zelená, AMZN + 4,4 %

Navzdory druhému vánočnímu svátku v České republice se po jednodenní přestávce opět rozeběhlo obchodování na Wall Street. Dnešek přinesl předběžná čísla z amerického trhu práce. Konkrétně data k žádostem o podporu v nezaměstnanosti, které klesají o 13.000, a to na číslo 222.000 (odhad 220.000).

Akciové indexy při intradenním obchodování překonávaly svá historická maxima, technologický Nasdaq Composite se dokonce poprvé dostal nad magickou hranici 9.000 bodů.

K největším tahounům indexu S&P 500 patřil Amazon, který si připsal 4,4 %. Důvodem byl růst zejména online nákupů o téměř 19 % a to ve srovnání s loňským rokem ve sledovaném období 1. listopadu až 24. prosince. K dalším růstovým titulům patřily akcie společnosti Apple. Ty zaznamenaly změnu o 2 % do plusu. Faktorem posílení bylo vyjádření hlavního analytika domu Jaffray Mike Olsona. Ten promluvil o možném brzkém dosažení ceny 305 USD za akcii. Dále analytici očekávají opětovné získání dominance na trhu s chytrými telefony a taktéž zvýšení růstu prodejů. Mezi společnost, která se dostala do hledáčku Bank of America (dále jen BAC), patřil Microsoft. BAC ve zprávě uvedla, že Microsoft řadí mezi softwarové firmy s největším potenciálem v roce 2020. K nejvíce významným segmentům je řazen cloud Azure. Akcie reagovaly nárůstem o 0,8 %.

Skvělé výsledky rovněž přinesla dnešní obchodní seance s komoditami. Zlato si za poslední 4 dny připsalo více jak 30 USD. To pro drahý kov znamenalo nejlepší výsledek od konce října a taktéž upevnění své pozice nad hranicí 1500 USD za unci. Ropa WTI dnes posílila téměř o procento a to hlavně díky poklesu zásob z minulého týdne o 7,39 milionu barelů a také snížení produkce ze strany Ruska.

Index Dow Jones Industrial Average rostl o 0,37 % (28.621), S&P 500 o 0,51 % (3.239) a technologický Nasdaq Composite o 0,78 % (9.022).