S&P 500 na 3 400 aneb Co pro rok 2020 indikují výhledy pro jednotlivé sektory?

Rok 2019 se do historie zapíše jako pro americké akcie nadprůměrně úspěšný. Jaký výkon vyhlížejí analytici z jednotlivých odvětví pro rok 2020?

Analytici, kteří sledují jednotlivá odvětví, v souhrnu očekávají během roku 2020 růst indexu S&P 500 o zhruba 7 %. Výpočet je sestaven na základě mediánů odhadů analytiků pro jednotlivé sektory indexu, který by se tak měl posunout lehce nad 3 400 bodů.

Je ale potřeba připomenout, že v letech 2004-2018 analytici v obdobné fázi roku v průměru nadsazovali ve svých výhledech o 9 %. Hned ve 12 případech z 15 přitom opravdu ve svých výhledech přestřelili, jen třikrát index překonal jejich očekávání. Zároveň do statistiky výrazně zasahuje krizový rok 2008, bez kterého by "přehnaný optimismus" analytiků ohledně vývoje v následujícím roce byl v průměru jen na úrovni 3,1 %.

V případě nadsazení o 9 % by to znamenalo, že index S&P 500 zakončí rok 2020 na 3 100 bodech, přestřelení jen o 3,1 by naopak stále skýtalo jistý růstový potenciál s cílovou hodnotou těsně nad 3 300. Tolik hrátky s čísly na prahu nového obchodního roku.

