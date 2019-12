Zachránit katedrálu Notre-Dame možná nepůjde, tvrdí pastor

Budoucnost katedrály Notre-Dame, která patří mezi oblíbené pařížské památky, je stále nejistá. Podle pastora Patricka Chauveta je budova velmi křehká. Existuje tak možnost, že se ji nepodaří úplně zachránit. Šance je prý velmi malá.

Francouzský prezident Emmanuel Macron by chtěl katedrálu Notre-Dame, kterou poškodil mohutný požár, zrekonstruovat do roku 2024. V té době země také pořádá Olympijské hry. Odborníci si však myslí, že to nepůjde. S nimi také souhlasí pastor katedrály Patrick Chauvet, který sloužil ve středu vánoční mši v kostele Saint-German l''Auxerrois. Po 200 letech se tak nekonala v Notre-Dame.

"Dnes můžeme říci, že existuje možná 50 % šance, že bude zachráněna. Existuje také 50 % šance, že spadne lešení z klenby, takže jak vidíte, budova je stále velmi křehká. Až sundáme lešení, musíme posoudit stav katedrály..." řekl pastor během mše. Rekonstrukce by případně mohla začít v roce 2021.

Na Štědrý den provázel smutek i další farníky a také obyvatele Paříže. "Vzpomínám si, že mi moje matka řekla, že sledovala televizi a že v Notre-Dame došlo k požáru. Řekl jsem jí, že to není možné a vzal jsem si kolo. A když jsem přijel, plakal jsem. Jsme Francouzi, pokusíme se přestavět Notre-Dame tak, jak to bylo dříve, protože je to symbol," vzpomínal na požár inženýr Jean-Luc Bodam.

Plameny pohltily katedrálu Notre-Dame 15. dubna letošního roku. Během několika hodin se požár rozšířil a zničil štíhlou centrální věž, která se zřítila. Dále také poničil dřevěný interiér a střechu katedrály. Hasičům se oheň podařilo uhasit po devíti hodinách. Od té doby se také vyšetřuje příčina požáru.