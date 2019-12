Počasí v Evropě: Na Evropu se žene zima. Ochladí se, v Alpách napadne až půl metru sněhu. Předpověď počasí na týden.

Předpověď na následující dny není pro evropské státy moc příznivá. Většina z nich si užívala teploty nad nulou, to by se teď ale mělo změnit. K Evropě dorazí studená fronta, která vydrží až do Nového roku. Především na Balkáně teploty klesnou i na -8 °C, v Alpách zase bude sněžit. A mrazy dorazí také do Česka.

Studená fronta se přiblížila k Balkánskému poloostrovu a Středozemnímu moři. Zasáhne tak převážně východní Evropu. Naopak teplejší počasí vydrží v západní části a dojde k velkým teplotním výkyvům.

V sobotu zažije chladno hlavně Balkánský poloostrov, o dva dny později státy na jihu Středomoří. Teploty by se mohly pohybovat mezi -6 a -12 °C. Státy ležící u Jaderského moře ohrozí také silný vítr.

A fronta s sebou přinese i sníh. Velké množství by mělo napadnout podle portálu Severe Weather Europe hlavně ve vyšších polohách. Od pátku do neděle v některých státech bude až půl metru čerstvého sněhu, a to hlavně v Turecku a v Alpách.

Počasí ke konci týdne a o víkendu