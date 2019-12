Brexit v centre pozornosti

Akciové indexy v Európe a USA majú za sebou úspešný týždeň, pričom americké akciové indexy atakovali nové historické maximá. Za touto pozitívnou náladou na trhoch stála pretrvávajúca eufória ohľadom dosiahnutia prvej fázy obchodnej dohody medzi USA a Čínou. Americký prezident Donald Trump sa na sociálnej sieti vyjadril, že komunikoval s čínskym prezidentom Xi Jinpingom a obe strany sú spokojné s prvou fázou obchodnej dohody. Tieto vyjadrenia podporili pozitívnu náladu na trhoch po tom, čo Trump pred dvoma týždňami kritizoval súčasnú obchodnú dohodu. Vyzerá to teda tak, že obchodné vzťahy medzi USA a Čínou sa zlepšujú, čo pripravuje pôdu pre ďalšie rokovania ohľadom druhej fázy obchodnej dohody, ktorá by mala okrem iného zahŕňať aj odstránenie čínskych spoločností, ako je Huawei, z takzvaného „Blacklistu“. Z Nemecka boli minulý týždeň zverejnené prieskumy Ifo, ktoré na všetkých frontoch prekonali očakávania, čo naznačuje, že najsilnejšia ekonomika eurozóny by mohla zaznamenať oživenie. Minulý týždeň sa niesol v duchu zvýšenej volatility na britskej libre, ktorá bezprostredne po víťazstve konzervatívcov v parlamentných voľbách posilnila voči americkému doláru k úrovni 1,35, no minulotýždňové vyjadrenia britského premiéra Johnsona schladili optimizmus ohľadom hladkého Brexitu. Johnson totiž opäť obnovil obavy z Brexitu bez dohody, keďže povedal, že Británia musí definitívne vystúpiť z EÚ do konca roka 2020, či už z dohodou, alebo bez. Tieto vyjadrenia poslali libru nadol, ktorá vymazala všetky povolebné zisky. Treba si však uvedomiť, že sa do istej miery jedná o tvrdú vyjednávaciu stratégiu Johnsona, ale reálne riziko Brexitu bez dohody však ostáva nízke.