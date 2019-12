Obchodní hodiny během vánočních svátků a Nového roku

Obchodování během Vánoc a Nového roku je často spojeno s nízkou likviditou a obchodovanými objemy. Toto období je mnoha zemích svátkem a obchodní hodiny burz se liší od standardního obchodování. Níže můžete nalézt informace, které by Vám v tomto ohledu měly pomoci.

úterý, 24. prosince

Na Štědrý den bude zavřeno hodně zvláště evropských trhů. Obchodování nebude probíhat v Itálii, Finsku, Švýcarsku, Německu, Dánsku, Švédsku, Norsku, České republice ani Polsku. Další trhy nabídnou pouze zkrácené obchodování. Následující trhy uzavřou v uvedenou hodinu:

13:30 - Velká Británie

14:00 - Nizozemí, Belgie, Portugalsko, Francie a Španělsko

19:00 - Spojené státy

Obchodnování na dalších trzích včetně například komodit bude také ukončeno v 19. hodin.

středa, 25. prosince

Hlavní trhy zůstanou zavřené dle standardního nedělního rozvrhu. Obchodovat se na některých trzích začne ve 23. hodin.

čtvrtek, 26. prosince

Na Štěpána budou moci obchodníci otevírat a uzavírat pozice na amerických akciích a indexech. Na Wall Street proběhne standardní seance. Komodity jako CORN, SOYBEAN, WHEAT se budou obchodovat do 15:35. Další jako SUGAR, COFFEE, COCOA a COTTON budou k dispozici pouze do 14. hodin. Hlavní evropské trhy zůstanou i v tento den zavřené a obchodovat se tak nebudou ani průmyslové kovy jako Nickel, Aluminum, Copper and Zinc.

úterý, 31. prosince

Obchodovat se nebude opět hlavně na evropských trzích - v Itálii, Finsku, České republice, Švýcarsku, Německu, Dánsku, Švédsku, Norsku a Polsku. Další trhy nabídnou zkrácenou seanci:

13:30 - Velká Británie

14:00 - Nizozemí, Belgie, Portugalsko, Francie, Španělsko

Mimo uvedených trhů nabídne obchodování instrument EMISS až do 18. hodin a ropa Brent do 21. hodin. Všechny ostatní trhy uzavřou ve 22. hodin.

středa, 1. ledna

Trhy zůstanou 1. ledna 2020 zavřené. Podobně jako 25. prosince se otevřou dle nedělního rozvrhu ve 23. hodin.