Šéf Boeingu končí, Smartwings budou rády, když se letadla 737 Max vrátí do vzduchu před prázdninami 2020

Akcie výrobce letadel Boeing dnes po zahájení obchodování v USA zamířily strmě vzhůru, pak ale část svého zisku umazaly a nyní jsou o něco více než dvě procenta výše v porovnání s koncem pátečního obchodování. Trh tak pozitivně přijal dnešní zprávu, že nejvyšší šéf Boeingu Dennis Muilenburg v lednu skončí. Muilenburgovi „zlomila vaz“ hlavně celosvětově ostře sledovaná kauza problémových letadel Boeing 737 Max, která jsou od března mimo provoz v důsledku svých dvou fatálních nehod.



Letecké společnosti přitom nadále odkládají termín, kdy s problémovými letadly počítají zpět v provozu. Aerolinka United Airlines, světově třetí největší dle početnosti letecké flotily, dnes stáhla „Maxy“ ze svého letového rozvrhu na celé období až do 4. června 2020. To je o dva měsíce pozdější termín, než s jakým pro návrat uzemněných letadel do vzduchu počítají konkurenti Southweast Airlines a American Airlines. Americký i evropský letecký regulační orgán neposvětí návrat „Maxů“ do vzduchu dříve než v únoru 2020.



Sám Boeing přitom v lednu pozastavuje výrobu „Maxů“. Důvodem je právě delší než očekávaný proces recertifikace problémových letadel ze strany amerického regulačního orgánu, který je prvním předpokladem k jejich návratu do vzduchu.



Boeing zatím vyčlenil pět miliard dolarů, tedy zhruba 115 miliard korun. Z této sumy hodlá hradit škody, které jednotlivým leteckým přepravcům v důsledku odstavení „Maxů“ vznikly a nadále se vrší.



Celkem minimálně na 2,5 miliardy korun se přitom vyšplhají škody tuzemského leteckého přepravce Smartwings. Ke konci letošního roku budou tyto škody činit 1,5 miliardy korun. Ovšem realisticky se nedá příliš předpokládat, že by se problémová letadla vrátila do vzduchu před polovinou roku 2020. Odhad společnosti Smartwings, že vzlétnou už v květnu příštího roku, je zřejmě až příliš optimistický.



Letečtí přepravci obecně nemohou vrátit letadla do provozu hned, jakmile příslušný regulační úřad opětovné uvedení do provozu schválí. Letecké společnosti nejdříve obdrží informace o tom, jak provést aktualizaci palubního softwaru. Poté příslušné změny provedou. Další čas spolyká nutné zatrénování pilotů, kteří se musí s aktualizovaným softwarem sžít. Někteří letečtí přepravci musí zaškolit třeba i tisíce pilotů. Smartwings disponuje v mezinárodním srovnání spíše nižším počtem problémových letadel 737 Max, což je v tomto ohledu výhoda. Nicméně bude třeba také provést zalétávání „nově seřízených“ letadel, pochopitelně ještě mimo komerční provoz, což si vyžádá další čas.



Po uvedení letadel do běžného provozu je navíc třeba počítat s tím, že část klientely s nimi nebude ochotna létat. Kvůli reputačnímu šrámu. To pro letecké přepravce představuje zvýšené náklady marketingového rázu, aby prostřednictvím vhodně zacílené komunikační kampaně veřejnost přesvědčili o bezpečnosti letadel.



Pro Smartwings tak bude velkou výzvou, aby se letadla Boeing 737 Max vrátila do běžného provozu s cestujícími před začátkem prázdnin 2020. Dnešní rozhodnutí United Airlines přitom napovídá, že pravděpodobnost opětovného plného zprovoznění „Maxů“ v barvách Smartwings ještě před letními prázdninami příští roku, tedy vrcholnou přepravní sezónou, se snižuje.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND