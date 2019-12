Devět Čechů z deseti zdobí vánoční stromeček, většina ho má v obývacím pokoji

Vánoční stromeček každoročně zdobí domácnosti devíti Čechů z deseti. Pouze 11 procent lidí přiznává, že tento kus přírody ve své domácnosti nemají. Drtivá většina (85 procent) pak pro vánoční stromeček vyčleňuje prostor v obývacím pokoji, ostatní místnosti pro tento účel využívají jen jednotlivci. Vyplývá to z průzkumu pro developerskou společnost Ekospol mezi 2500 lidmi.



„Rozhodli jsme se před blížícími se vánočními svátky zjistit, jak se tradiční zvyky projevují v českých domácnostech. Fakt, že drtivá většina Čechů vánoční stromeček zdobí, nás příliš nepřekvapil. Stejně málo překvapivé bylo zjištění, že se většinou nachází v obývacím pokoji. Jen jednotlivci si ho dávají do ložnice, kuchyně či dětského pokoje. Jeden respondent dokonce stromeček průběžně přemísťuje. Na Štědrý den ho má v dětském pokoji, aby ho o den později přesunul do obývacího pokoje,“ přibližuje výsledky průzkumu mluvčí společnosti Ekospol Filip Sušanka.



Zatímco vánoční stromeček najdeme ve většině domácností, jmelí tak rozšířené ani zdaleka není. Pravidelně ho před Vánocemi rozvěšuje jen 53 procent domácností. Pokud už přece jen domácnost zdobí, tak visí na lustru (95 procent). Objevit ho však můžeme i na dveřích či na okně.



Zvláště v posledních letech se na českých sídlištích i vilových čtvrtích rozmohl poměrně nový zvyk ověšovat domy či alespoň okna a balkony svítícími řetězy a jinými ozdobami. „Z našeho průzkumy vyplývá to, co je jasné každému, kdo se podívá v tomto předvánočním čase na jakékoliv sídliště či libovolnou obec. Zvlášť po setmění to leckde vypadá jako na Matějské pouti, okna i celé domy hrají všemi barvami. Ostatně to, že na svá okna zavěšuje nejrůznější světýlka, přiznává 59 procent lidí. Nejčastěji je najdeme v obývacím pokoji (41 procent domácností), v kuchyni (21 procent) a dětském pokoji (18 procent). Dvanácti procentům lidí blikající ozdobičky nevadí ani v ložnici,“ doplňuje mluvčí Sušanka a dodává, že většina lidí s vánoční výzdobou začíná společně se začátkem adventu.



Některé věci typické pro Vánoce naopak mají zůstat skryty. Jednoznačně k nim patří dárky, které by měli obdarovávaní objevit nejlépe až na Štědrý den pod stromečkem. V posledních dnech před tím proto každoročně vyvstává Nerudovská otázka Kam s ním?. „Rada od našich respondentů je jednoznačná: dárky schovejte do skříně. Tak to činí 62 procent dotázaných. Výhodu mají ti, kteří mají sklep nebo garáž. Tam vánoční dárky ukrývá 18 procent dotázaných. Někteří využívají tyto prostory patřící sousedům či známým. Extrémem pak je zamknout vánočná dárky na chalupě, jak se nám také přiznal jeden z respondentů. Jednak je nutné pro ně před Štědrým dnem dojet, a pak také existuje vyšší riziko, že je z nehlídané chalupy ukradne zloděj. Asi bych proto raději zvolil jinou skrýš,“ upozorňuje Sušanka.



Vánoční pohodu u plného stolu a nazdobeného stromečku většinou předchází hektické období, jehož nepsaným symbolem je neoblíbený předvánoční úklid. Zatímco dříve by žádná hospodyňka nepřiznala, že svou domácnost před svátky neuklízí, nyní se tím nikdo netají. Až 40 procent Čechů přiznalo, že před Vánocemi buď vůbec neuklízí, případně že se jejich předvánoční úklid nijak neliší od toho běžného. Většina (60 procent) však stále zahajuje adventní čas s mopem a prachovkou v ruce, pět procent lidí si však na úklid domácnosti najme odborníky.