Zoologická zahrada v Plzni očekává rekordní návštěvnost, otevřeno má i na Štědrý den a na Silvestra

Zoologická zahrada očekává rekordní návštěvnost, otevřeno má i na Štědrý den a na Silvestra

zdroj fotografií: Zoo Plzeň

Zoologická a botanická zahrada města Plzně očekává v roce 2019 rekordní návštěvnost ve své historii. Pokořena by mohla být hranice 500 tisíc návštěvníků. Již 10. prosince 2019 hlásila plzeňská zoo 489 688 návštěvníků. Navštívit zvířata v zoo mohou zájemci také na Štědrý den, připraven je sváteční dopolední program, symbolické chytání zlaté rybky, jesličky pro zvířátka i vyzdobená zoo. Pokladny budou otevřeny 24. prosince od 9 do 15 hodin, na Silvestra 31. prosince poté o hodinu déle. V ostatních dnech je běžná otevírací doba od 9 do 17 hodin, pokladny jsou otevřeny do 16:30 hodin.

„Loňský absolutní rekord (481 773 osob) jsme překonali již začátkem prosince. Podle zkušeností z posledních sedmi let by v samém závěru roku mohla být pro nás magická hranice půl milionu návštěvníků dosažena a překonána. Svátečně vyzdobená zoo v zimě láká především na plameňáky, tučňáky, nové hrabáče a levhartici Tiku, ale také na nosorožce či žirafy. Rok provozu má za sebou krásná expozice Filipíny – Motýlí ráj s dvojicí krokodýlů, agamami, lezci nebo varany. Na Vánoce bude možné pozorovat 300 nových motýlů a nové rybky,“ pozval na svátky do plzeňské zoo mluvčí Martin Vobruba a doplnil: „Všem letošním návštěvníkům děkujeme za přízeň a jsme napjati, jak to s návštěvností dopadne. V kladném případě chystáme pro jubilanta překvapení.“

„Těšit se můžou návštěvníci zoo v posledních dnech roku 2019 také na mláďata tří opičích rodin – gibony bělolící, guerézy angolské a kočkodany Brazzovi. Podruhé se rozmnožili i damani stepní, jedináček je k vidění v pavilonu žiraf. Novým druhem v zoo je ovíječ maskovaný, žije v pavilonu pand červených. Zaslouženou pozornost budí zejména hrabáči kapští,“ řekl Martin Vobruba.

„V roce 2020 se mohou návštěvníci těšit na řadu novinek. Zoo by se ráda připojila k záchraně kriticky ohroženého poddruhu zebry stepní, zebry bezhřívé. Ta v Plzni ještě nikdy nebyla chována. Pokud se vše podaří zrealizovat, nahradí po 45 letech nepřetržitě chované zebry Chapmannovy. Zebra bezhřívá je zajímavá tím, že během dospívání, ve 2 až 3 letech života, téměř ztratí hřívu. V zoologických zahradách je chováno jen několik desítek kusů. Nová expozice pro unikátní ještěry je plánována do Akva Tera, expozice živých fosilií zase obohatí Svět v podzemí. Zajímavé expoziční změny nejen u zemědělských exponátů jsou plánovány i na statek Lüftnerka,“ přiblížil Martin Vobruba.

Nejvýznamnější expoziční změnu přibližuje provozní náměstek ředitele Radek Martinec: „Zoologická zahrada připravuje na začátek příštího roku realizaci investiční akce pod souhrnným názvem Dokončení japonské zahrady. Konkrétně se jedná o demolici současného zahradnického domku z první poloviny minulého století, který je v havarijním stavu. Na jeho místě bude vybudován altán ve stavebním stylu asijské zahradní architektury pod názvem Altán plovoucích ryb, jenž je koncipován jako oddechový, meditační a relaxační prostor. V interiéru bude umístěna ukázka typického chovu ryb – závojnatek. Součástí akce bude rovněž výstavba chodníku v asijském stylu umožňující zpřístupnění Asijské zahrady pro osoby se sníženou pohyblivostí a orientací. Chodník je navržen o šířce 1,5 metru s maximálním sklonem 8%. Součástí chodníku jsou i tři mostky. Celá akce by měla být dokončena a zpřístupněna veřejnosti v druhé polovině roku 2020.“

Text: Adriana Jarošová