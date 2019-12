Ekonomický kalendář: Obchodníci čekají na americké statistiky objednávek zboží dlouhodobé spotřeby

Shrnutí:

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA by měly v listopadu růst

Polské stavebnictví by mělo opět vykázat pokles

V následujících seancích dojde k omezení obchodování

Evropské trhy vykazují krátce po otevření nízkou předvánoční aktivitu s objemy v průměru třetinu pod průměrem posledních 30 seancí. Otevření proběhlo lehce do negativního teritoria. Ztráty se však pohybují maximálně v několika jednotkách desetin procenta. Hlavní trhy dnes zůstávají otevřené, už zítra 24. prosince dojde k omezení obchodování v Evropě. Wall Street si však ještě projde standardní obchodní seancí. Také americké trhy však zůstanou zavřené hned následující sváteční den.

10:00 - Polsko, stavebnictví a míra nezaměstnanosti za listopad. Polské stavebnictví nečekaně řinu propadlo o 4 % y/y ze zářijových +7,6 % y/y. Dle očekávání analytiků by se situace měla v listopadu dále zhoršit. Tentokrát by měl pokles dosáhnout 6,4 % y/y. Míra nezaměstnanosti by měla naopak vzrůst na 5,1 % (z předchozích 5,0 %).

14:30 - USA, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Odpolední americká data jsou to nejdůležitější, co nám ekonomický kalendář dnes nabízí. Předběžné výsledky za listopad by měl vykázat růst o 1,5 % y/y. Jádrový ukazatel (bez přepravních strojů) by měl vzrůst o 0,2 % m/m.

16:00 - USA, prodeje nových domů za listopad. Očekávané: -0.4% m/m. Předchozí: -0.7% m/m