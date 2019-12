Rozbřesk: Co stálo za růstem akcií v roce 2019…

Akciové indexy dál zdolávají nová maxima a jejich letošní výkon se zdá být až trochu neskutečný. Máme za sebou rok, který byl ve znamení výrazného nárůstu napětí v globálním obchodě - ten poprvé za posledních deset let reálně padal a globální růst byl i proto nejpomalejší od pádu investiční banky Lehman Brothers (činil pravděpodobně pouze 3 %). I kvůli tomu rostly zisky amerických podniků v roce 2019 (index S&P 500) podle dosavadních odhadů pouze o 1 %. To je velkých sešup z více níže 20% dynamiky růstu zisků v roce 2018. Proč si tedy nakonec americké akcie připsaly právě letos více než 20% zisky?



Částečně je to dáno velký propadem akcií ke konci roku 2018. I kdybychom se však dívali na zisky rizikových aktiv od listopadu nebo října 2018, jsou stále úctyhodné. Pravým důvodem tržního optimismu je rychlý pokles bezrizikových výnosů, který souvisí s obratem v politice amerického Fedu. Ten v končícím roce nejprve zcela ukončil cyklus utahování úrokových sazeb a potom se hned třikrát rozhodl sazby preventivně snížit. Dlouhé americké výnosy proto poklesly v průběhu tohoto roku o více než jeden procentní bod. To byl hlavní důvod, proč šla nahoru nejen atraktivita amerických akcií, ale i širšího spektra rizikových aktiv.



Rok 2020 ovšem bude jiný. Od centrálních bank již podporu čekat nelze a investoři navíc už v dnešních cenách do značné míry počítají s ústupem obchodního napětí a s relativně předvídatelným brexitem (a ten se může v příštím roce ještě bez problémů zkomplikovat).Trhy budou muset proto hledat pozitivní hnací motory jinde. Klíčové nakonec bude, zda se postupný pokles globálního napětí přetaví v rychlejší globální růst. A zásadní bude sledovat ty ekonomiky , které na vysoké obchodní napětí v roce 2019 doplácely nejvíce - tedy zejména Německo a Čínu. Je to stabilizace německého průmyslu a lepší čísla z Číny, které teoreticky mohou trhům pomoci v roce 2020 ještě o něco výše.

Americká měna podpořena dobrými daty na konci minulého týdne a prudkým růstem dolarových úrokových sazeb zabodovala a zatlačila eurodolar zpět pod hranici 1,11.



Čas předvánoční by se měl odehrávat v klidu. V kalendáři nesvítí důležité události a tak euro mohou spíše lehce trápit stávkující odboráři ve Francii, kteří hrozí omezovat dodávky elektrické energie a produkci rafinérií.