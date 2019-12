Sezónní sázka pro začátek nové roku

Dostáváme se do fáze několika posledních obchodních dní letošního roku. Toto období bývá obvykle spjato s absencí klíčových dat, stejně tak i s nižšími zobchodovanými objemy. O to více času zbývá na přemýšlení o tom, na co vsadit v příštím roce. Ti obchodníci, kteří favorizují sezónní sázky, by se mohli zaměřit například na leden jakožto měsíc shortu amerického dolaru proti japonskému jenu.

Pokud se oprostíme od představy, že historie se nemusí opakovat, short USDJPY se od roku 2009 jeví téměř jako sázka na jistotu. Alespoň podle analytického týmu švédské banky SEB přinesl tento obchod od ledna 2009 celkem 8 ziskových etap z 11. Dolar-jen patří společně s párem euro proti norské koruně a norské koruně proti švédské do koše nejlikvidnějších párů, které banka identifikuje. Sázka na short prvních dvou a long třetí přinesl dle SEB pětiletý očištěný výnos dosahující 5 %.

Pokud se zaměříme výhradně na dolar proti jenu, průměrný lednový zisk shortu za posledních pět let dosahuje 1,7 %. Hlavní argument, proč vsadit na oslabující americkou měnu proti japonské, je výprodej dolarů související s otevíráním nových pozic na začátku roku. SEB svou analýzu zakládá na kvantitativním systému zkoumajícím sezónnost vývoje měnových párů v rámci skupiny G10. Na základě toho pak vytváří doporučení pro jednotlivé měsíce.

Historická sezónnost je jeden atribut. Je však potřeba vzít v potaz i další. Pár dolar proti jenu je považován za tzv. bezpečný přístav. V době, kdy globální trhy ovládá nejistota a obchodníci se tak zaměřují na bezpečná aktiva, jako jsou dluhopisy či drahé kovy, na devizových trzích se zájmu těší právě USDJPY. V poslední době tento pár fungoval jako safe haven zejména v souvislosti s obchodními spory, a to dle našeho názoru ještě citelněji než druhý pár spadající do této oblasti, kterým je euro proti švýcarskému franku.

A právě ve spojitosti s vnímáním páru USDJPY by začátek příštího roku nemusel nutně vyznít ve prospěch pohledem trhů bezpečné japonské měny, jak předvídá banka SEB. Spojené státy dosáhly dohody s Čínou v tzv. fázi jedna, přičemž dle nedávného komentáře amerického ministra financí Mnuchina by finální dokument měl být podepsán v lednu. Otázkou zůstává, co všechno bude dohoda obsahovat. Množí se spekulace, že vynechány budou jakékoliv zmínky o klíčových tématech, jako jsou čínské dotace domácím firmám. I tak by ale podpis dohody měl minimálně krátkodobě představovat pozitivní faktor podporující risk-on náladu, což by na měnovém trhu znamenalo odklon od bezpečných přístavů a naopak větší zájem o rizikovější měny.

Vedle toho by roli mohlo sehrát aktuální prostředí velmi nízké volatility devizových trhů. Taková situace představuje ideální příležitost pro využití strategie carry trade, kde se jako financovací měna nabízí euro (ostatně ve spojitosti s tímto je společná měna zmiňovaná vůbec nejčastěji) a díky nízkým sazbám a jejich minimálně pro začátek příštího roku stabilnímu výhledu i japonský jen. Ten by se dal například ve spojení s uklidněním situace kolem obchodních sporů použít jako financovací měna k nákupu novozélandského dolaru. Právě ten patří k citlivě reagujícím měnám na celkový sentiment světových trhů, a nadto ve srovnání s japonským jenem nabízí stále relativně slušný úrokový diferenciál, byť se dají samozřejmě najít i mnohem zajímavější high yielders.

V neprospěch japonské měny může rovněž hrát fakt, že pár USDJPY vykazuje poměrně vysokou pozitivní korelaci nejen s akciemi, ale zejména s výnosy amerických dluhopisů. Pokud by se tak začátek příštího roku nesl v duchu minimální rizikové averze, což by se projevovalo růstem akcií a nárůstem amerických výnosů (ty by mohla přibrzdit například spekulace o možném snížení sazeb Fedu, na které bychom si však minimálně na začátku roku prozatím nevsadili), short USDJPY by se nejevil jako úplně ideální sázka.

Banka SEB zmiňuje pětiletý průměrný lednový zisk japonského jenu oproti dolaru o velikosti 1,7 %. To by znamenalo ve srovnání s aktuálním spotem posun pod hranici 108,00 USDJPY. Z našeho pohledu se jako pravděpodobnější jeví, minimálně pro první měsíc, pohyb pásmu, namísto výraznějších posunů jedním nebo druhým směrem.

Pokud by se vyplnil optimistický scénář, pravděpodobně by došlo na otestování rezistence kolem 109,73 USDJPY. Model agentury Bloomberg vycházející z opčního trhu vidí pravděpodobnost posunu nad tuto úroveň během jednoho měsíce na necelých 33 %. Spodní hranici námi zmiňovaného pásma bychom viděli kolem úrovně 108,43 USDJPY. Bloomberg scénáři udržení se v pásmu 108,43 až 109,73 USDJPY během jednoho měsíce přiřazuje pravděpodobnost téměř 45 %.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1084 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,65 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1065 do 1,1121 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,45 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,40 až 25,48 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,85 až 22,99 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.