Ceny nemovitostí i nájmů porostou i v roce 2020, o pět procent

Ceny nemovitostí a nájmů v ČR porostou i v příštím roce. Klíčovým důvodem bude pokračující růst kupní síly obyvatelstva ČR a nadále omezená nabídka nemovitostí, daná zejména jejich příliš pomalou, legislativně brzděnou výstavbou.

Nelze vyloučit, že Česká národní banka ve druhé polovině roku zpřísní podmínky pro poskytování hypoték, podobně jako v roce 2018. To by znamenalo další tlak na růst cen nemovitostí, protože někteří zájemci o vlastnické bydlení uspíší své rozhodnutí, aby ještě stihli získat hypotéku za méně přísných podmínek.

Nemovitosti i nájmy však zdraží i tehdy, pokud ke zpřísnění podmínek nedojde. Růst by však měl mít pomalejší dynamiku než letos a než v uplynulých letech, ruku v ruce s tím, jak bude ekonomika zpomalovat. V průměru pro rok příští a další léta je třeba počítat se zhruba pětiprocentním ročním růstem cen nemovitostí. V některých lokalitách a v některých letech bude růst ještě rychlejší, jindy a jinde zase pomalejší. V atraktivních lokalitách, například v centrech měst, je třeba v roce 2020 počítat s dalším citelným růstem cen nemovitostí, což bude vyvolávat stále palčivější sociální otázky. Na periferiích měst a v obecně méně atraktivních lokalitách, například na venkově, lze očekávat mírnější růst, který někde přejde až ve stagnaci cen nemovitostí i nájmů.

Trh s nemovitostmi v ČR v roce 2020 nepochybně ochladne, byl však natolik rozžhavený, že ochlazení ještě nebude stačit na to, aby se zchladil do plošné stagnace, či dokonce do cenového poklesu.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND