Pozor na vánoční večírky! Mohou negativně ovlivnit vaši práci

I když ne vždy končí pro každého nejlépe. Příčiny jsou různé. Takové vánoční večírky totiž svádí k tomu se s kolegy pořádně odvázat a blíže se seznámit s celým týmem i s lidmi z jiných oddělení. Pozor však na určité hranice, ne každé chování se dá považovat za společensky a firemně přípustné. A čeho se máte rozhodně vyvarovat?

Vánoční večírky nejsou oblíbené ve všech firmách

I když se mohou některé firmy pochlubit vynikající pracovní kulturou, kdy stačí vyslovit jen slovní spojení „vánoční večírek“ a všichni si s velkým nadšením zapisují termín do diáře, ne všude je tomu tak. Pro některé zaměstnance je to povinně strávený čas ve firmě navíc. Dost často v době jejich volna. Ne všichni mají dostatek energie a chuť na to setkat se znovu s kolegy, které vídají v práci téměř každý den. Mnoho lidí je ke konci roku utahaných a těší se na pár dní volna a odpočinku. Vánoční či novoroční oslavu uvítají spíše mladší ročníky bez závazků. Pro ty, co mají rodinu nebo se nachází ve středním či vyšším věku, je to spíše každoroční rutina a povinnost.

Pozor na vánoční večírek, který může ohrozit vaši kariéru

Vánoční večírky neslouží pouze jako tradiční událost ve firmě, ale rovněž se na nich vyhlašují celkové výsledky oddělení za uplynulý rok a je zde prostor také pro poděkování ze strany vedoucích pracovníků, manažerů a samotných majitelů firem. Firemní oslavy mohou sbližovat tým spolupracovníků a utužovat vztahy na pracovišti. Jen je třeba nepřekročit určité hranice. V tom nejhorším případě může vaše chování na večírku negativně ovlivnit vaši práci a pověst ve firmě. V některých případech došlo i ke zničení kariéry.

Jak se obléknout na vánoční večírek?

Jakmile začnete plánovat, že se zúčastníte vánočního večírku ve vaší firmě, zamyslete se nad vhodným oblečením. Tady záleží na společnosti, kde pracujete. Někde se dresscode vůbec neřeší a je jedno, v čem přijdete oblečení, ale některé firmy vyžadují určitý kodex oděvu i při takových událostech. Může se stát, že budete mít předepsaný dresscode již na samotných pozvánkách či zvacích e-mailech. Určitě znáte zvyklosti vašeho zaměstnavatele, pokud jste ve firmě noví, zeptejte se na ně svých spolupracovníků. Pokud vaši kolegové dorazí v obleku a kolegyně v koktejlových šatech, v džínech se určitě dobře cítit nebudete.

Pozor na přemíru alkoholu!

Největší průšvih může způsobit příliš vysoká hladina alkoholu v krvi. Většinou je pohoštění na vánočních večírcích velmi bohaté. Stoly jsou obloženy dobrým jídlem a bar je přeplněn slušnou zásobou kvalitního pití, především toho alkoholického. Ne každý je však na alkoholické nápoje zvyklý, ledaskomu až příliš rozváží jazyk. V tom horším případě budete mít druhý den tzv. „okno“ a nebudete si nic pamatovat. Věřte, že ostatní výpadky paměti trpět nebudou a na vaše příšerné chování v opilosti jen tak nezapomenou. Navíc se lehce stane, že v opileckém stavu můžete cokoliv o své osobě prozradit nebo někoho dokonce urazit.

Netykejte každému, opravdu se to nehodí

Vánoční večírek firmy je také vhodný k bližšímu seznámení zaměstnanců mezi sebou, ale i jako navázání vřelejšího vztahu se zaměstnavatelem. Na řadě je tedy tykání. Pravděpodobně si potykáte s některými z kolegů, nicméně si dejte pozor na to, kdy je vhodné tykání dané osobě nabídnout. Někdy je lepší vyčkat, jestli vás o to poprosí sama. Ne každému je tykání příjemné. Další kapitolou je, když vám potyká přímo váš šéf. Může to být v pořádku, ale pokud vám to nabídne pod pořádnou dávkou alkoholu, další den mu raději opět vykejte.

