Akciová příležitost: Energetický sektor má nabito

Energetický sektor je na tom podobně jako zlato před pár lety. S nadsázkou lze říci, že jde o jednu z nejnenáviděnějších investic současnosti, minimálně v případě segmentu "staré" energetiky. Je proto nyní vhodná doba na úvahy o sázce na energetiku?

Když cena zlata před čtyřmi lety klesla pod 1 100 USD za trojskou unci, spíše ti opravdu zkušení, klidní a nejlépe pravidelní investoři do něj vkládali peníze. Je snadné hovořit o tom, že když v ulicích teče krev, je potřeba nakupovat, ale je mnohem těžší to dělat. Unce žlutého kovu nyní stojí okolo 1 500 USD (a v eurech letos zlato posunulo dokonce rekordní hodnoty).

Energetický sektor je nyní v podobné situaci jako před několika lety zlato. Akcie v odvětví ztrácejí již třetím rokem, což je výjimečný vývoj v podstatě pro jakékoli aktivum. Klidně to mohlo být i šest let, kdyby po poklesech v letech 2014 a 2015 nepřišel pozitivní rok 2016. Zlato mělo za sebou také tři roky strmých propadů, než v roce 2015 dosedlo na dno.

Historie ukazuje, že tříletý pokles je docela vhodný signál k nákupu. Výnosy pak bývají nadprůměrné.

V důsledku dlouhodobě špatné relativní výkonnosti mají energetické společnosti nejmenší podíl v indexu S&P 500 za posledních dvacet let. Před deseti lety to bylo přes 15 %, nyní jen 5 %.

Strach investorů z energetických titulů se projevuje i tak, že investoři letos ve velkém stahovali peníze z ETF sledujících energetický sektor.

Vedle toho, že investoři se již do těchto ETF vracejí, může nadějně působit také historie. Energetický sektor až v 80 % případů překonával index S&P 500 v době, kdy došlo k inverzi výnosové křivky.

Vzhledem k tomu, že energetické akcie jsou po třech letech ztrát opravdu levné, jsou naděje na příští relativní nadvýkonnost celkem logické.

To, že jsou energetické tituly levné, není šance jen pro hodnotové investory, ale i pro ty, kteří spoléhají na dividendový výnos. Vysoké dividendy by mohly být i jedním z faktorů, které by mohly zastavit poklesy cen akcií v odvětví.

Vše uvedené již samozřejmě vnímají také profesionální investoři (smart money).

Nikdo nemůže s jistotou říci, že je právě dnes ta ideální doba na jakoukoli investici. Vzhledem k dlouhodobému propadu a atraktivnímu ocenění ale může být energetika jedním ze sektorů, které na současných trzích mohou nabídnout zajímavé možnosti.