Pražská burza se v týdnu vyhoupla nejvýše v roce, Avast se dostal do čela

akcie Avast na nových historických maximech, jsou již letos nejziskovějším titulem

páteční rebalance indexů přinesla tradičně zvýšenou likviditu, objem obchodů se přesto tentokrát nedostal přes miliardu korun

akcie KB se v týdnu vrátily do čela z hlediska nejobchodovanějšího titulu

ceny elektřiny se v druhé polovině týdne pokoušely o nádech, zpět nad úroveň 50 EUR/MWh se u nás dostal jen kontrakt pro rok 2022





Při pohled na index PX si pražská burza připsala zisky třetí týden v řadě. Navíc tentokrát o velmi solidních 1,36 %, přestože si polepšila jen polovina emisí. Index PX zakončil týden na 1 108,3 bodech, ve čtvrtek navíc ještě o zhruba 3 body výše, čímž vytvořil nové letošní maximum. Aktuální zisky v tomto roce dosahují již více než 12 %, resp. při započítání vyplacených čistých dividend, tedy dle indexu PX-TRnet, si investoři mohli přijít na téměř 15 %.

Kdo si však jako investici zvolil akcie Avast, jen kurzově si letos přišel již na téměř 70 % zhodnocení. Titul ve čtvrtek vytvořil nová historická maxima na 139 Kč, což oceňovalo softwarovou společnost již na téměř 140 mld. Kč.

Největší zisky a zároveň svou vahou se nejvíce o růst indexu PX však postaraly v týdnu akcie ERSTE. Druhý rakouský titul VIG šlo v týdnu označit za nejvolatilnější. V úterý se zdálo, že konečně akcie VIG proráží výrazné technické rezistence, když v domovské Vídni vytvořily nová letošní, resp. 19 měsíční maxima. Ve čtvrtek se však obchodovaly i o 1,3 EUR níže, aby v pátek nabraly zpět strmý směr na sever. Krátce dokonce i vymazávaly všechny ztráty.

Nevýrazně červeně zakončily akcie MONETA držící se nicméně u 20 měsíčních maxim, když do titulu mohly v týdnu zamířit nové prostředky z fyzické výplaty dividend. Poslední finanční titul KB se již držel nad hladinou 800 Kč a páteční závěrečná aukce ho za výrazné likvidity posunula až na 811,50 Kč. Zdá se tedy, že proráží výraznou technickou úroveň u cca 808 Kč a do konce roku by akcie KB mohly ještě více umazat dosavadní letošní ztráty.

Ceny elektřiny v úvodu týdne nejprve zaznamenaly nová mnohaměsíční minima, následně se vydaly na sever a pomáhaly tak kurzově i akciím ČEZ. Ty ve čtvrtek zakončily nejvýše v tomto měsíci na 510 Kč, závěr týdne nicméně přinesl jižní směrování a minimalizaci týdenních zisků. Dozorčí rada společnosti řadě členům nejvyššího vedení potvrdila v týdnu mandáty i pro další roky.

Za velmi slabé likvidity si nakonec polepšily již jen akcie PFNONWOVENS, které si letos nejspíše připíší neblahé označení coby nejztrátovější titul pražské burzy.

Neutrálně týden nakonec zakončily akcie KOFOLA, které nejprve zaznamenaly nová letošní minima. O akcie svými nákupy projevil zájem opět management (více zde), následně také došlo na oznámený ziskový prodej aktivit v Rusku (více zde).

Nejztrátovějším titulem týdne se staly akcie O2, kde společnost dle plánu již neodkupovala vlastní akcie a nebude tak činit minimálně do konce roku. Vývoj však nebyl v týdnu až tak jednoznačně negativní. Především páteční výrazný prodejce zatlačil na cenu, což společně se závěrečnou aukcí nakonec přineslo na titul jeden z největších objemů obchodů na titulu v posledních měsících (30,5 mil. Kč). Prodejní přetlak mohly způsobit zprávy o posunutí aukce frekvencí 5G, resp. především ještě větší vylepšení jejich podmínek pro možný příchod příp. čtvrtého operátora.

Akcie CETV po čase začaly trochu více kolísat, nicméně relativně větší pokles může být rázem korigován. Své může sehrávat spíše kurz dolaru ke koruně. Vliv forexu, resp. tentokrát posílení koruny k libře drobně negativně působilo na klesající akcie likérky STOCK, které se nicméně, obdobně jako akcie Avast, obchodují v Praze nadále s prémií. U likérky se každopádně objevil nový kvalifikovaný akcionář Allianz Global Investors rovnou s výrazným 5,35 % podílem.

Volatilitu předváděly za zvýšené likvidity akcie PHILIP MORRIS, které se nejspíše budou v příštích týdnech právě pohybovat mezi v týdenních reportech dříve zmiňovanými technickými mantinely cca 14 500 až 15 500 Kč.

Pražskou burzu čekají do konce roku již jen 3 seance, když na Silvestra zůstane zavřena. Nadcházející týden se tedy bude obchodovat jen v pondělí a pátek, rok pak zakončí následná pondělní seance 30. prosince.