Druhá společnost pokořila na Wall Street další milník, přidala 200 mld. USD za půl roku

Euforie na akciových trzích, ze které výrazně těží zejména technologické tituly, má za následek přepisování historických statistik. Nová historická maxima indexů na Wall Street přinesla v pátek zároveň situaci, kdy trh zde poprvé v historii ocenil již dvě korporace současně na více než 1,2 bilionu dolarů. Před nedávnem se přes danou tržní kapitalizaci přehoupl Apple, nyní jej následoval Microsoft.

Softwarový gigant přitom překročil magickou hranici 1 biliónu dolarů z hlediska ocenění počátkem června. Trvalo tedy zhruba jen půl roku, aby hodnota firmy stoupla o 200 mld. USD, tedy v přepočtu o téměř 4,6 bilionu korun.

Také akcie Apple v pátek v úvodu seance dosáhly nového historického maxima, když se obchodovaly nad hranicí 282 USD. O zisky však postupně přicházely a zakončily níže na 279,44 USD (-0,21 %). Trh tedy nejhodnotnější společnost na Wall Street aktuálně oceňuje na 1,242 mld. USD.

Hodnota zmiňovaných dvou amerických korporací tak v souhrnu dosahuje téměř 2,45 bilionu dolarů. V přepočtu tedy gigantických 56,2 bilionu korun. Pro srovnání v loňském roce příjmy státního rozpočtu České republiky dosáhly zhruba 1,4 bilionu korun. Hodnotu Microsoftu a Applu by tedy šlo v tomto ohledu přirovnat k 40 loňským státním rozpočtům ČR…

Bude Apple opět předehnán Microsoftem?

Microsoft letos po řadu měsíců dokonce vedl tabulky coby nejhodnotnější společnost na Wall Street. Zejména v aktuálním posledním čtvrtletí roku však výkonnost akcií Apple byla výraznější. Akcionáři každopádně mohou být s dosavadním letošním kurzovým směrováním obou titulů více než spokojeni. Akcie Microsoft přidávají letos přes 55 %, akcie Apple dokonce 77 %.





V pátek se svým výhledem pro následující rok přišla Bank of America. Zmínila vyšší výkonnost akcií softwarových firem oproti indexu Nasdaq (39 % vs. 33 %) a ve svém listu TOP 10 softwarových akcií pro rok 2020 zmínila právě i Microsoft. V byznysu firmy očekává zejména pokračování růstu cloudových služeb a došlo ke zvýšení cílové ceny pro titul ze 162 USD na 200 USD. Zkrátka analytik Kash Rangan predikuje oproti současné ceně titulu další více než 25 % růstový potenciál. V případě naplnění očekávání by tak hodnota Microsoftu již dosáhla 1,5 bilionu dolarů.