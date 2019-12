Plusy a minusy akcií Twitteru ve třech grafech

Mikroblogovací sociální síť Twitter má ve Spojených státech snad ještě zvučnější jméno než Facebook. S akciemi společnosti je to ale složitější. Kde je zakopaný pes? A má vůbec Twitter nějaký magnet na investory?

Čistě z hlediska ocenění jsou akcie Twitteru v technologickém sektoru jednou z nejlepších voleb. Jejich P/E se pohybuje kolem 14,6, zatímco třeba P/E akcií společnosti salesforce.com je nad 130, Amazonu nad 77 a cenných papírů Facebooku jen těsně pod 32.

S vývojem ceny akcií Twitteru je to horší, od začátku roku přidávají jen necelých 7 %, zatímco akcie společnosti salesforce.com rostou o 19 %, akcie Amazonu o 16 % a cenné papíry Facebooku o 46 %.

Pozitivním faktorem je u Twitteru jeho potenciál coby komunikačního a informačního kanálu. Těžko říci, zda jde jen o náhodu, ale od IPO do zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem cena akcií Twitteru klesla o 59 %, zatímco po vítězství Trumpa v prezidentských volbách se do současnosti zvýšila o více než 60 %. Problémy má však společnost nadále s monetizací svého byznysu.

"Twitter je něco jiného než Facebook. Nelze pochybovat o tom, že jeho přínosy společnosti jsou na rozdíl od Facebooku spíše pozitivní. Je to ovšem dost z pohledu akcií společnosti? To ukáže až čas," říká Scott Galloway, podnikatel a profesor marketingu na New York University Stern School of Business.