Burzy po celém světě si připsaly tučné zisky

"Investoři přestali naslouchat ekonomům, kteří mluvili o možném příchodu recese. Místo toho reagovali na uvolňování měnové politiky ze strany centrálních bank a začali investovat do rizikovějších aktiv, jako jsou akcie. Výsledkem byl výrazný růst burzovních indexů po celém světě," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Zatímco konec roku 2018 byl na burzách po celém světě tragický, v letošním roce se podařilo vymazat ztráty a přejít do zisků. Akcie rostly díky uvolněné politice centrálních bank. Levné peníze z velké části směřovaly na trhy, což navýšilo cenu akcií. Mnohé indexy díky tomu překonaly historická maxima.



Japonský index NIKKEI 225 si za letošek k dnešnímu dni připsal 19,00 procenta. Aktuálně se japonské akcie obchodují kolem letošních maxim. Zvláště od září do poloviny prosince jsme na indexu NIKKEI 225 zaznamenali silný růstový trend.



Čínský index Shanghai Composite byl celý rok silně ovlivňován vývojem kolem obchodních válek. Přesto si za letošek k dnešnímu dni připsal 20,49 procenta. Čínské akcie dosáhly svých letošních maxim v dubnu. Následně již nerostly, ale v porovnání se začátkem roku byly schopny udržet vysoké zhodnocení.



Hongkongskému indexu Hang Seng se dařilo o poznání hůře. Za letošek k dnešnímu dni si připsal pouze 7,84 procenta. Hongkongské akcie začaly výrazně ztrácet na ceně od začátku května. Na nepříliš dobrých výsledcích se podepsaly protesty, které destabilizují toto významné finanční centrum.





Mezi úplně nejúspěšnější patří index RTS na moskevské burze. Za letošek k dnešnímu dni si ruské akcie připsaly zhodnocení 42,46 procenta. Index RTS byl v silném růstovém trendu od ledna do konce června. V průběhu prázdninových měsíců sice došlo ke korekci, ale závěr letošního roku byl fenomenální a zajistil investorům tučné zisky.



Výrazný úspěch zaznamenal i klíčový evropský index STOXX Europe 600. V letošním roce si prozatím připsal krásných 23,26 procenta. Evropským akciím se dařilo především na začátku a na konci letošního roku. Ukazuje se, že trhy s nadšením přijaly novou šéfku Evropské centrální banky Christine Lagardeovou.



Výrazný úspěch zaznamenal i německý index DAX, který si letos prozatím připsal 25,48 procenta. Dařilo se i dalším evropským indexům. Z významných indexů zaostal pouze britský index FTSE 100. Ten si letos zatím připsal pouze 12,73 procenta. Britským akciím škodila nejistota kolem brexitu. Ten by se však s nástupem nové vlády mohl podařit dotáhnout do konce.



Pražský index PX si letos prozatím připsal 12,42 procenta. V porovnání s evropskými indexy dosáhl nižší výkonnosti. Když však srovnáme zhodnocení, které přinesla pražská burza ve srovnání s jinými investičními produkty, mohou být čeští akcionáři spokojení. Index PX se vyznačuje akciovými tituly s vysokými dividendami, které na jiných burzách ve světě nebývají obvyklé.



Americké akcie se dostaly na historická maxima. Index S&P 500 si letos prozatím připsal 27,86 procenta. Akciím ve Spojených státech výrazně pomohla změna měnové politiky, kdy v průběhu letošního roku docházelo ke snižování úrokových sazeb. Investoři přestali naslouchat ekonomům, kteří hovořili o možném příchodu recese, a začali nakupovat akcie.



Kromě akcií se letos dařilo i dalším aktivům. Například zlato si prozatím připsalo 15,23 procenta, když vyrostlo z úrovně 1282,49 na úroveň 1478,41 dolaru za troyskou unci. Zlato dosáhlo letošního maxima na začátku září. Tehdy pokořilo úroveň 1550 dolarů za troyskou unci.